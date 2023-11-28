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Gratis fragt fra 300 DKK
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SteelPrecision-teknologi
PowerAdapt-sensor
Batteriindikator med 3 niveauer
Philips-skægtrimmeren 9000 Prestige er udstyret med den helt nye SteelPrecision-teknologi, som består af en integreret metalkam og en robust skæreenhed. Dette system bøjer ikke som en plastkam, uanset hvor hård der trykkes, for at sikre de mest jævne og præcise trimningsresultater*.
Få det mest ensartede resultat af din trimning. Denne skægtrimmer til mænd følger altid ansigtets konturer med en antifriktionsbelægning, der gør det muligt at glide ubesværet og behageligt hen over huden.
Vores skær helt i metal forbliver skarpe hele livet. Og takket være den specielle geometri klipper skægtrimmeren 9000 Prestige selv de tykkeste hår uden at trække i dem.
4.4
ud af 5
399
Anmeldelser
88%
anbefaler dette produkt
Dogmann
28/11/2023
Danmark
Bekræftet køber
Rigtig god.
Fungerer fint. Ligger godt i hånden. Den bliver jeg glad for.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Skægtrimmer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Skægtrimmer
ChristofferB
16/09/2020
Danmark
Høj kvalitet i flot og praktisk indpakning
Jeg kan allerede nu sige at det her er den bedste trimmer jeg har brugt. Jeg har prøvet en række trimmere fra Phillips, men det mærkes nemt hvorfor denne har fået "Prestige"-branding. Slut med at køre over de samme områder igen og igen og den trimmer håret på hoved lige så nemt som skægget. Den ligger godt i hånden, er nem at styre, kan udvides med forlænger-enheden og kommer i en dejlig kompakt kunst-læder beholder til transport.
Fordele
Robust, god tyngte, effektiv motor,
Ulemper
Ingen glatbarbering (minimum 0,4 mm tæt), proprietær ladestik - stadig tvunget til at bruge Phillps eget stik
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Skægtrimmer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Skægtrimmer
Joms
13/09/2020
Danmark
Præcis, skånsom og god kvalitet.
Philips 9000 Prestige BT9810 er en skægtimmer, som gør det, den er lavet til. Nemlig at trimme skægget hurtigt, præcist og med justering af den ønskede længde i et snuptag. Den skærer gennem skægget uden problemer. Den glider behageligt og let hen overhuden og gør trimningen ganske fantastisk. Den har en fin størrelse og et fint greb, som gør man kontrolleret kan trimme i alle retninger. Kvaiteten er i top, og man mærker, at man har med et premium produkt at gøre. Lydmæssigt ligger den til den gode side,her er ingen irriterende eller høj skinger tone, som ødelægger morgenrutinerne. Helt klart en trimmer, som jeg vil bruge fremover. Præcis og skånsom.
Fordele
Trækker ikke i skægget men skærer det over nemt og præcist.
Ulemper
Den barberer ikke så tæt når man skal rette kanterne.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Skægtrimmer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Skægtrimmer
Baseret på objektive jævnhedstest med nærbilleder i sin prisklasse, udført af et tredjepartsorganisation