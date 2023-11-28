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  • Ultimativ stålpræcision til det perfekte skæg
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  • Ultimativ stålpræcision til det perfekte skæg
  • Ultimativ stålpræcision til det perfekte skæg
  • Ultimativ stålpræcision til det perfekte skæg
  • Ultimativ stålpræcision til det perfekte skæg
  • Ultimativ stålpræcision til det perfekte skæg
  • Ultimativ stålpræcision til det perfekte skæg
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Ultimativ stålpræcision til det perfekte skæg
  • Ultimativ stålpræcision til det perfekte skæg
  • Ultimativ stålpræcision til det perfekte skæg
  • Ultimativ stålpræcision til det perfekte skæg
  • Ultimativ stålpræcision til det perfekte skæg

Beard trimmer 9000 PrestigeSkægtrimmer

BT9810/15

4.4
| (399) Anmeldelser | 88% anbefaler dette produkt
Ultimativ stålpræcision til det perfekte skæg
Philips BT9000 Prestige giver uovertruffen præcision takket være den indbyggede metalkam, der giver ensartet trimning, uanset hvor hårdt du trykker.
Se alle fordele

Den bedste fra Philips

Ultimativ stålpræcision til det perfekte skæg

  • SteelPrecision-teknologi

  • PowerAdapt-sensor

  • Batteriindikator med 3 niveauer

Ultimativ præcision og ensartede resultater

Ultimativ præcision og ensartede resultater

Philips-skægtrimmeren 9000 Prestige er udstyret med den helt nye SteelPrecision-teknologi, som består af en integreret metalkam og en robust skæreenhed. Dette system bøjer ikke som en plastkam, uanset hvor hård der trykkes, for at sikre de mest jævne og præcise trimningsresultater*.

Glider hen over huden for en glat trimning

Glider hen over huden for en glat trimning

Få det mest ensartede resultat af din trimning. Denne skægtrimmer til mænd følger altid ansigtets konturer med en antifriktionsbelægning, der gør det muligt at glide ubesværet og behageligt hen over huden.

Skarpe metalskær skærer præcist uden at trække

Skarpe metalskær skærer præcist uden at trække

Vores skær helt i metal forbliver skarpe hele livet. Og takket være den specielle geometri klipper skægtrimmeren 9000 Prestige selv de tykkeste hår uden at trække i dem.

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Anmeldelser

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4.4

ud af 5

399

Anmeldelser

88%

anbefaler dette produkt

28/11/2023

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Rigtig god.

Fungerer fint. Ligger godt i hånden. Den bliver jeg glad for.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Skægtrimmer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Skægtrimmer

16/09/2020

Danmark

Danmark

Høj kvalitet i flot og praktisk indpakning

Jeg kan allerede nu sige at det her er den bedste trimmer jeg har brugt. Jeg har prøvet en række trimmere fra Phillips, men det mærkes nemt hvorfor denne har fået "Prestige"-branding. Slut med at køre over de samme områder igen og igen og den trimmer håret på hoved lige så nemt som skægget. Den ligger godt i hånden, er nem at styre, kan udvides med forlænger-enheden og kommer i en dejlig kompakt kunst-læder beholder til transport.

Fordele

Robust, god tyngte, effektiv motor,

Ulemper

Ingen glatbarbering (minimum 0,4 mm tæt), proprietær ladestik - stadig tvunget til at bruge Phillps eget stik

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Skægtrimmer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Skægtrimmer

13/09/2020

Danmark

Danmark

Præcis, skånsom og god kvalitet.

Philips 9000 Prestige BT9810 er en skægtimmer, som gør det, den er lavet til. Nemlig at trimme skægget hurtigt, præcist og med justering af den ønskede længde i et snuptag. Den skærer gennem skægget uden problemer. Den glider behageligt og let hen overhuden og gør trimningen ganske fantastisk. Den har en fin størrelse og et fint greb, som gør man kontrolleret kan trimme i alle retninger. Kvaiteten er i top, og man mærker, at man har med et premium produkt at gøre. Lydmæssigt ligger den til den gode side,her er ingen irriterende eller høj skinger tone, som ødelægger morgenrutinerne. Helt klart en trimmer, som jeg vil bruge fremover. Præcis og skånsom.

Fordele

Trækker ikke i skægget men skærer det over nemt og præcist.

Ulemper

Den barberer ikke så tæt når man skal rette kanterne.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Skægtrimmer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Skægtrimmer

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