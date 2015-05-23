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Udgået
Oplev livemusik med video i bilen
Få ultimativ underholdning i bilen med Philips CED1900BT og den 6,2" store skærm med fuldt farvespektrum til afspilning af video og billeder. Du kan også afspille film og musik fra flere kilder og være sikker på aldrig at gå glip af et vigtigt opkald med den indbyggede Bluetooth®-modtager.
15,7 cm (6,2") berøringsskærm
Bluetooth
Med den håndfri Bluetooth-funktion kan du bruge mobiltelefonen sikkert, mens du kører, og du behøver ikke at gå glip af vigtige opkald. Med den indbyggede Bluetooth®-modtager, kan du også nemt streame dine musikfiler fra din telefon til bilens underholdningssystem.
Med USB Direct tilstand kan du tilslutte din USB-enhed til USB-porten på din Philips-enhed, og din digital musik afspilles direkte fra Philips-enheden.
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4.0
ud af 5
3
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
AlexTech69
23/05/2015
France
Bon rapport qualité/prix
Comparé au même produit vendu chez Mercedes pour mon Vito j'en suis vraiment très content . Le seul hic c'est le navigateur gps car Takara c'est pas ce qu'il y a de mieux mais j'avoue qu'il fonctionne bien quand même . Il n'existe pas de mise à jour de ce gps mais je suis en train de chercher un autre navigateur pour le remplacer . L'avantage c'est qu'il suffit d'en trouver un autre sur micro sd et le tour et joué !
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for CED1900BT Système audio/vidéo pour voiture
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for CED1900BT Système audio/vidéo pour voiture
TITIN10
08/08/2013
France
excellent produit, sauf pour la navigation GPS
Tout fonctionne très bien , Ipod, Iphone, DVD et CD. Très bonne ergonomie . Le problème est que dans un appareil de cette qualité , il n'y ai pas un meilleur navigateur, car il s'agit d'un TAKARA , pas bien du tout .
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for CED1900BT Système audio/vidéo pour voiture
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for CED1900BT Système audio/vidéo pour voiture
actarus
27/07/2013
France
CED1901BT non referencé
aucunes précisions sur le modèle ced1901bt avec kit gps. il s agit d un travail de takara en ce qui concerne la navigation philips sous traite cette activité à takara. le meme produit sur le site australien propose un firmware pour mise a jour du produit. il le faudrait car on ne peut reelement pas ecouter la musique avec le gps en navigation. pour le reste ce produit est tres complet pour ce prix.
Denne anmeldelse blev foretaget for CED1900BT Système audio/vidéo pour voiture
Denne anmeldelse blev foretaget for CED1900BT Système audio/vidéo pour voiture