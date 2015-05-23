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Udgået

Lyd-/videosystem til bilen

CED1900BT/12

4

| (3) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt

Oplev livemusik med video i bilen

Få ultimativ underholdning i bilen med Philips CED1900BT og den 6,2" store skærm med fuldt farvespektrum til afspilning af video og billeder. Du kan også afspille film og musik fra flere kilder og være sikker på aldrig at gå glip af et vigtigt opkald med den indbyggede Bluetooth®-modtager.

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Besat af lyd

Oplev livemusik med video i bilen

  • 15,7 cm (6,2") berøringsskærm

  • Bluetooth

Indbygget Bluetooth-modtager til opkald og streaming af musik

Indbygget Bluetooth-modtager til opkald og streaming af musik

Med den håndfri Bluetooth-funktion kan du bruge mobiltelefonen sikkert, mens du kører, og du behøver ikke at gå glip af vigtige opkald. Med den indbyggede Bluetooth®-modtager, kan du også nemt streame dine musikfiler fra din telefon til bilens underholdningssystem.

Direkte USB til MP3/WMA-musikafspilning

Direkte USB til MP3/WMA-musikafspilning

Med USB Direct tilstand kan du tilslutte din USB-enhed til USB-porten på din Philips-enhed, og din digital musik afspilles direkte fra Philips-enheden.

Lydudgang til tilføjelse af forstærker

Tekniske specifikationer

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4.0

ud af 5

3

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

5
3
2
1

23/05/2015

France

France

Bon rapport qualité/prix

Comparé au même produit vendu chez Mercedes pour mon Vito j'en suis vraiment très content . Le seul hic c'est le navigateur gps car Takara c'est pas ce qu'il y a de mieux mais j'avoue qu'il fonctionne bien quand même . Il n'existe pas de mise à jour de ce gps mais je suis en train de chercher un autre navigateur pour le remplacer . L'avantage c'est qu'il suffit d'en trouver un autre sur micro sd et le tour et joué !

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for CED1900BT Système audio/vidéo pour voiture

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for CED1900BT Système audio/vidéo pour voiture

08/08/2013

France

France

excellent produit, sauf pour la navigation GPS

Tout fonctionne très bien , Ipod, Iphone, DVD et CD. Très bonne ergonomie . Le problème est que dans un appareil de cette qualité , il n'y ai pas un meilleur navigateur, car il s'agit d'un TAKARA , pas bien du tout .

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for CED1900BT Système audio/vidéo pour voiture

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for CED1900BT Système audio/vidéo pour voiture

27/07/2013

France

France

CED1901BT non referencé

aucunes précisions sur le modèle ced1901bt avec kit gps. il s agit d un travail de takara en ce qui concerne la navigation philips sous traite cette activité à takara. le meme produit sur le site australien propose un firmware pour mise a jour du produit. il le faudrait car on ne peut reelement pas ecouter la musique avec le gps en navigation. pour le reste ce produit est tres complet pour ce prix.

Denne anmeldelse blev foretaget for CED1900BT Système audio/vidéo pour voiture

Denne anmeldelse blev foretaget for CED1900BT Système audio/vidéo pour voiture

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