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Udgået

CarStudioLydsystem til bilen

CEM2220BT/12

3.8

| (5) Anmeldelser | 80% anbefaler dette produkt

Oplev live-musik i bilen

Nyd musik med flere kilder i bilen med Philips CEM2220BT. Lyt til din musik på mobilen, og modtag vigtige opkald via den indbyggede Bluetooth®-modtager. Det aftagelige frontpanel beskytter effektivt mod tyveri.

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Besat af lyd

Oplev live-musik i bilen

  • Bluetooth

  • USB

  • CD

Aftageligt frontpanel til tyverilås

Aftageligt frontpanel til tyverilås

Gennemse efter mappe eller sang, der giver en øjeblikkelig søgning eller hurtig adgang

Gennemse efter mappe eller sang, der giver en øjeblikkelig søgning eller hurtig adgang

Med denne funktion kan du finde et nummer eller album meget hurtigere ved at gennemse sange og mapper, som er normalt indhold på USB/SDHC-enheder. Med den dedikerede mappe/sang-knap er blot tre enkle trin nødvendige for at udføre en søgning – tryk på mappe/sang, drej lydstyrkeknappen, og tryk for at vælge. Denne enkle proces giver dig mulighed for at søge i din musik hurtigt og nemt, så du kan koncentrere dig om kørslen.

DBB (dynamisk basforstærkning) forbedrer elektronisk de lave toner.

DBB (dynamisk basforstærkning) forbedrer elektronisk de lave toner.

Aktivér DBB (dynamisk basforstærkning - dynamisk basfremhævning), og de lave basfrekvenser forbedres elektronisk, så du opnår en ensartet lydgengivelse, specielt hvis højttalerlydstyrken indstilles på et lavt niveau. Du hører imponerende bastoner til enhver tid.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.8

ud af 5

5

Anmeldelser

80%

anbefaler dette produkt

3
1

18/05/2015

España

España

Muy buena calidad precio.

Este producto posee unas características excelentes

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for CarStudio CEM2220BT Sistema de audio para el coche

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for CarStudio CEM2220BT Sistema de audio para el coche

08/10/2016

France

France

bon produit

Bon autoradio, bonne qualité de son avec de bon réglage prédéfinie. Mode Basse Boost efficace, mode max trop efficace accoupler au basse boost mais avec un caisson ça va. Je n'est pas encore pue tester la commande au volant car je n'est pas trouver d'adaptateur encore.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for CarStudio CEM2220BT Système audio pour voiture

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for CarStudio CEM2220BT Système audio pour voiture

22/01/2015

Italia

Italia

Bekræftet køber

Buon prodotto

Il sistema audio per auto in questione è in generale un buon prodotto ma con alcune pecche. Buona la qualità audio in generale ma a volte ha difficoltà a leggere MP3 dalla penna USB. Molto utile la presenza del microfono interno per le chiamate con il cellulare in modalità vivavoce, però purtroppo la qualità della chiamata e lo stesso microfono non sono come ci si aspetta e si hanno delle difficoltà a dialogare con l'interlocutore che sta dall'altra parte, soprattutto in uscita verso di lui. Buone e varie le funzioni di cui dispone, carino il design e il colore dell'illuminazione.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for CarStudio CEM2220BT Sistema audio per auto

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for CarStudio CEM2220BT Sistema audio per auto

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