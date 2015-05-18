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Udgået
Oplev live-musik i bilen
Nyd musik med flere kilder i bilen med Philips CEM2220BT. Lyt til din musik på mobilen, og modtag vigtige opkald via den indbyggede Bluetooth®-modtager. Det aftagelige frontpanel beskytter effektivt mod tyveri.
Bluetooth
USB
CD
Med denne funktion kan du finde et nummer eller album meget hurtigere ved at gennemse sange og mapper, som er normalt indhold på USB/SDHC-enheder. Med den dedikerede mappe/sang-knap er blot tre enkle trin nødvendige for at udføre en søgning – tryk på mappe/sang, drej lydstyrkeknappen, og tryk for at vælge. Denne enkle proces giver dig mulighed for at søge i din musik hurtigt og nemt, så du kan koncentrere dig om kørslen.
Aktivér DBB (dynamisk basforstærkning - dynamisk basfremhævning), og de lave basfrekvenser forbedres elektronisk, så du opnår en ensartet lydgengivelse, specielt hvis højttalerlydstyrken indstilles på et lavt niveau. Du hører imponerende bastoner til enhver tid.
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3.8
ud af 5
5
Anmeldelser
80%
anbefaler dette produkt
cARLI
18/05/2015
España
Muy buena calidad precio.
Este producto posee unas características excelentes
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for CarStudio CEM2220BT Sistema de audio para el coche
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for CarStudio CEM2220BT Sistema de audio para el coche
Florius
08/10/2016
France
bon produit
Bon autoradio, bonne qualité de son avec de bon réglage prédéfinie. Mode Basse Boost efficace, mode max trop efficace accoupler au basse boost mais avec un caisson ça va. Je n'est pas encore pue tester la commande au volant car je n'est pas trouver d'adaptateur encore.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for CarStudio CEM2220BT Système audio pour voiture
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for CarStudio CEM2220BT Système audio pour voiture
MauryG5
22/01/2015
Italia
Bekræftet køber
Buon prodotto
Il sistema audio per auto in questione è in generale un buon prodotto ma con alcune pecche. Buona la qualità audio in generale ma a volte ha difficoltà a leggere MP3 dalla penna USB. Molto utile la presenza del microfono interno per le chiamate con il cellulare in modalità vivavoce, però purtroppo la qualità della chiamata e lo stesso microfono non sono come ci si aspetta e si hanno delle difficoltà a dialogare con l'interlocutore che sta dall'altra parte, soprattutto in uscita verso di lui. Buone e varie le funzioni di cui dispone, carino il design e il colore dell'illuminazione.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for CarStudio CEM2220BT Sistema audio per auto
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for CarStudio CEM2220BT Sistema audio per auto