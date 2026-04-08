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CP0425
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Kompatibel med Philips Performer Active,-støvsugere med poser i 5000- og 6000-serien. Opfanger det fineste støv, før luften sendes tilbage til rummet, hvilket resulterer i ren, støvfri luft. Udskift hvert år for at bevare optimal ydeevne.
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