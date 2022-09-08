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  • Original Philips-slange til PowerPro Ultimate-sortimentet
  • Original Philips-slange til PowerPro Ultimate-sortimentet

Komplet slange

CP0698

Original Philips-slange til PowerPro Ultimate-sortimentet
Dette er den originale Philips-reservedel til slange til PowerPro Ultimate
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PowerPro Ultimate

PowerPro Ultimate
Støvsuger uden pose

FC9920/69R1

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Marathon Ultimate
Støvsuger uden pose

FC9929/09R1

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Original Philips-slange til PowerPro Ultimate-sortimentet

  • Original slange

  • PowerPro Ultimate

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