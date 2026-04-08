ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

Tilbehør til moppe

Support

Tilbehør til moppe

CP0720

Tilbehør til moppe

Gå til butik

Log på, eller opret en konto

Registrer dit produkt

Du får øjeblikkelig adgang til manualer, skræddersyet support og meget mere. Og så er det hurtigt og nemt.

Registrer nu

Manualer og dokumentation

Brug det sammen med støvsugerens mundstykke til at støvsuge og vaske gulv på én gang. Fyld vandtanken med vand og/eller rengøringsmiddel. Mikrofiberpuderne, der er fastgjort til bunden af tanken, bevarer optimalt fugtniveau med henblik på grundig rengøring.

  • PDF fil
  • 8 April 2026

Kontakt Philips

Vi sidder klar til at hjælpe dig