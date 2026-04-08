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CP0720
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Du får øjeblikkelig adgang til manualer, skræddersyet support og meget mere. Og så er det hurtigt og nemt.
Brug det sammen med støvsugerens mundstykke til at støvsuge og vaske gulv på én gang. Fyld vandtanken med vand og/eller rengøringsmiddel. Mikrofiberpuderne, der er fastgjort til bunden af tanken, bevarer optimalt fugtniveau med henblik på grundig rengøring.
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