Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Våd og tør brug
Til benene og kroppen
Effektiv epilering
5 stk. tilbehør i alt
Nyd at slippe for hårfjerning. Slut med at vente på, at håret vokser: fjerner hår, der er 3 gange kortere end det, voks kan fjerne.
Verdens første epilator med ProGuide med 360 ° synlighed, der giver effektive og skånsomme resultater. ProGuide perfektionerer din 75° epileringsvinkel for at opnå de bedste resultater og holder din hud spændt for at opnå bedre hudkomfort. 360° LED-lys hjælper dig med at få øje på og fjerne flere hår.
Effektive og hurtige resultater med double action-teknologi. Keramiske pincetter fanger selv de korteste hår. Griber fat i og fjerner hår helt ned til 0,5 mm. Der er ingen grund til at trykke – bare lad den glide. Indbygget LED-lys sikrer, at du fanger alle hår. Du kan epilere begge underben på under 6 minutter.
4.7
ud af 5
194
Anmeldelser
99%
anbefaler dette produkt
Seagull 74
07/04/2026
United Kingdom
Del af kampagnen
Transformed my hair removal routine
The braun epilator 9000 has totally transformed my hair removal routine id always used a razor, well not anymore. This has actually changed my life ! The 9000 is a sleek design comfortable grip quiet motor and powerful performance It's also incredibly versatile perfect for legs arms and more sensitive areas , it's fast and effective to use removing even the tiniest hairs , the built in light is genius making sure i don't miss a spot if you're looking for a long lasting smooth upkeep the braun 9000 is amazing
Fordele
Easy to use fast lasting results
Ulemper
None
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Epilator Series 9000 BRE728/00 Cordless epilator; Wet & Dry
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Epilator Series 9000 BRE728/00 Cordless epilator; Wet & Dry
vezza
26/03/2026
United Kingdom
Del af kampagnen
Wow! what a product, great value
The epilator series 900 has a great range of heads to suit lots of scenarios with the switch of a head.You can use it with both water and dry. The attachment for rough skin works wonders and the battery power is amazing. I wasn't sure as being a mid to older lady about the epilator and first time use I was sceptical with the epilator head and thought 'it's too painful' but after using a few times it gives amazing results and no longer hurts. The exfoliation tool helps give a smooth finish to a job well done.
Fordele
range of heads to complete body care
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Epilator Series 9000 BRE728/00 Cordless epilator; Wet & Dry
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Epilator Series 9000 BRE728/00 Cordless epilator; Wet & Dry
Ellsbells90
22/03/2026
United Kingdom
Del af kampagnen
This product is great!
I absolutely loved this product, so easy to use and quick saving me so much time, having mobility issues it definitely helped me. First time I used it it hurt a little bit but now it’s fine and works fantastic really getting the hair off legs leaving them feeling so smooth
Fordele
Quick and easy
Ulemper
Hurts a bit
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Epilator Series 9000 BRE718/00 Cordless epilator; Wet & Dry
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Epilator Series 9000 BRE718/00 Cordless epilator; Wet & Dry
sammenlignet med brug uden ProGuide.
med 2 års garanti.