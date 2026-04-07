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  • Farvel hår. Effektiv epilering. Skånsom pleje.
  • Farvel hår. Effektiv epilering. Skånsom pleje.
  • Farvel hår. Effektiv epilering. Skånsom pleje.
  • Farvel hår. Effektiv epilering. Skånsom pleje.
  • Farvel hår. Effektiv epilering. Skånsom pleje.
  • Farvel hår. Effektiv epilering. Skånsom pleje.
  • Farvel hår. Effektiv epilering. Skånsom pleje.
  • Farvel hår. Effektiv epilering. Skånsom pleje.
  • Farvel hår. Effektiv epilering. Skånsom pleje.
  • Farvel hår. Effektiv epilering. Skånsom pleje.
  • Farvel hår. Effektiv epilering. Skånsom pleje.
  • Farvel hår. Effektiv epilering. Skånsom pleje.
  • Farvel hår. Effektiv epilering. Skånsom pleje.
  • Farvel hår. Effektiv epilering. Skånsom pleje.

Epilator Series 8000Ledningsfri epilator, våd og tør

BRE709/00

4.7
| (194) Anmeldelser | 99% anbefaler dette produkt
Farvel hår. Effektiv epilering. Skånsom pleje.
Vores mest effektive epilator, helt glat hud. Vi præsenterer verdens første epilator med ProGuide med 360 ° synlighed, der giver effektive og skånsomme resultater. Dit alt-i-ét-hårfjerningssæt.
Se alle fordele

Slip for hårfjerning i op til 4 uger.

Farvel hår. Effektiv epilering. Skånsom pleje.

  • Våd og tør brug

  • Til benene og kroppen

  • Effektiv epilering

  • 5 stk. tilbehør i alt

Glat hud i op til 4 uger

Glat hud i op til 4 uger

Nyd at slippe for hårfjerning. Slut med at vente på, at håret vokser: fjerner hår, der er 3 gange kortere end det, voks kan fjerne.

ProGuide. Mindre smerte, bedre hudkomfort*

ProGuide. Mindre smerte, bedre hudkomfort*

Verdens første epilator med ProGuide med 360 ° synlighed, der giver effektive og skånsomme resultater. ProGuide perfektionerer din 75° epileringsvinkel for at opnå de bedste resultater og holder din hud spændt for at opnå bedre hudkomfort. 360° LED-lys hjælper dig med at få øje på og fjerne flere hår.

Effektiv og hurtig. Lys på det. Se det. Fang det.

Effektiv og hurtig. Lys på det. Se det. Fang det.

Effektive og hurtige resultater med double action-teknologi. Keramiske pincetter fanger selv de korteste hår. Griber fat i og fjerner hår helt ned til 0,5 mm. Der er ingen grund til at trykke – bare lad den glide. Indbygget LED-lys sikrer, at du fanger alle hår. Du kan epilere begge underben på under 6 minutter.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.7

ud af 5

194

Anmeldelser

99%

anbefaler dette produkt

1

07/04/2026

United Kingdom

United Kingdom

Transformed my hair removal routine

The braun epilator 9000 has totally transformed my hair removal routine id always used a razor, well not anymore. This has actually changed my life ! The 9000 is a sleek design comfortable grip quiet motor and powerful performance It's also incredibly versatile perfect for legs arms and more sensitive areas , it's fast and effective to use removing even the tiniest hairs , the built in light is genius making sure i don't miss a spot if you're looking for a long lasting smooth upkeep the braun 9000 is amazing

Fordele

Easy to use fast lasting results

Ulemper

None

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Epilator Series 9000 BRE728/00 Cordless epilator; Wet & Dry

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Epilator Series 9000 BRE728/00 Cordless epilator; Wet & Dry

26/03/2026

United Kingdom

United Kingdom

Wow! what a product, great value

The epilator series 900 has a great range of heads to suit lots of scenarios with the switch of a head.You can use it with both water and dry. The attachment for rough skin works wonders and the battery power is amazing. I wasn't sure as being a mid to older lady about the epilator and first time use I was sceptical with the epilator head and thought 'it's too painful' but after using a few times it gives amazing results and no longer hurts. The exfoliation tool helps give a smooth finish to a job well done.

Fordele

range of heads to complete body care

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Epilator Series 9000 BRE728/00 Cordless epilator; Wet & Dry

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Epilator Series 9000 BRE728/00 Cordless epilator; Wet & Dry

22/03/2026

United Kingdom

United Kingdom

This product is great!

I absolutely loved this product, so easy to use and quick saving me so much time, having mobility issues it definitely helped me. First time I used it it hurt a little bit but now it’s fine and works fantastic really getting the hair off legs leaving them feeling so smooth

Fordele

Quick and easy

Ulemper

Hurts a bit

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Epilator Series 9000 BRE718/00 Cordless epilator; Wet & Dry

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Epilator Series 9000 BRE718/00 Cordless epilator; Wet & Dry

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Ansvarsfraskrivelser

  1. sammenlignet med brug uden ProGuide.

  2. med 2 års garanti.