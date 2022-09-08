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  • Ekstra skærhoved til LadyShave
  • Ekstra skærhoved til LadyShave

Lady Shaver Series 8000Skær

CP2008/02

Ekstra skærhoved til LadyShave
Dette skærhoved til Philips Lady Shave indeholder folie og skærenhed. Det klikkes fast på Lady Shave-enhedens krop. Udskiftning af mistede, slidte eller beskadigede komponenter holder enheden effektiv i længere tid.
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Kompatible produkter
Lady Shaver Series 6000

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Trådløs shaver til våd og tør brug

BRL136/00

Lady Shaver Series 8000

Lady Shaver Series 8000
Trådløs shaver til våd og tør brug

BRL176/00

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Ekstra skærhoved til LadyShave

  • Lady Shave

  • Frodig lilla

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