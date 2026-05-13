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    • Til udskiftning af din nuværende brystbeskytter Til udskiftning af din nuværende brystbeskytter Til udskiftning af din nuværende brystbeskytter

      Natural Care HandsfreeWearable Brystbeskytter 27 mm

      CP2406/01

      Til udskiftning af din nuværende brystbeskytter

      Effektiv pumpning med brystbeskytter der passer perfekt , designet til maksimal mælkestrøm og skånsom beskyttelse af brystvorter. Til brug sammen med Philips Avent Natural Care håndfri, bærbare og elektriske brystpumper

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      Til udskiftning af din nuværende brystbeskytter

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      • Hvid
      • Størrelse: 27 mm

      Tekniske specifikationer

      • Reservedel

        Passer til produkttyperne
        SCF494
      Badge-D2C

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