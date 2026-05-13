CP2406/01
Til udskiftning af din nuværende brystbeskytter
Effektiv pumpning med brystbeskytter der passer perfekt , designet til maksimal mælkestrøm og skånsom beskyttelse af brystvorter. Til brug sammen med Philips Avent Natural Care håndfri, bærbare og elektriske brystpumperSe alle fordelene
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