CP2407/01
Til udskiftning af dit nuværende brystindlæg
Hvis du ønsker en mere jævn og effektiv udmalkning, skal du finde den rigtige størrelse, så du kan nyde smertefri pumpning med bedre komfort, beskyttelse og mælkestrøm. Til brug sammen med Philips Avent Natural Care håndfri, bærbare og elektriske brystpumperSe alle fordelene
Hvis du er berettiget til momsfritagelse på medicinsk udstyr, kan du gøre krav på fritagelse det på dette produkt. Momsbeløbet fratrækkes den pris, der er vist ovenfor. Se alle oplysninger i din indkøbskurv.
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