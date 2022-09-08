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Natural Care HandsfreeWearable USB-kabel
Ny
CP2416/01
Hvid
Enkelte og dobbelte elektriske brystpumper
Kun kompatibel med USB-opladede enheder
Ledningslængde: 1 m
Type C-kabel i enden
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