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  • Et USB-kabel til opladning af dit apparat
  • Et USB-kabel til opladning af dit apparat

Ny

Natural Care HandsfreeWearableUSB-kabel

CP2416/01

Et USB-kabel til opladning af dit apparat
Et USB-kabel til effektiv opladning af din håndfri pumpe. Kun kompatibel med Philips Avent håndfri elektrisk brystpumpe. Brug en strømkilde med en USB-C-port på mindst 5 W (5 V - 1 A).
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Se kompatibilitet nedenfor

Et USB-kabel til opladning af dit apparat

  • Hvid

  • Enkelte og dobbelte elektriske brystpumper

  • Kun kompatibel med USB-opladede enheder

  • Ledningslængde: 1 m

  • Type C-kabel i enden

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