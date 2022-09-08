ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • Enkelt produktbillede
  • Enkelt produktbillede

Philips Avent Breast PumpsBrystpumpehåndtag

CP9282/97

Vælg din rytme, og følg din mælkestrøm

Juster vakuumniveauet ved at trykke på håndtaget med din egen intensitet, så det passer til dit personlige komfortniveau

Se alle fordele
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

mærke anbefalet af mødre over hele verden1

Kompatible produkter
Manuel brystpumpe

Manuel brystpumpe

SCF430/01

Find matchende produkter på fanen Specifikationer

Vælg din rytme, og følg din mælkestrøm

  • Hvid

Forny let dit produkt med originale reservedele fra Philips

Fra tid til anden har dit produkt behov for en ansigtsløftning, men aldrig før har det været nemmere takket være reservedele til forbrugerprodukter fra Philips til fornyelse af dine produkter. Dette garanteres alt sammen med Philips' kvalitet.

Tekniske specifikationer

Kontakt Philips

Vi sidder klar til at hjælpe dig

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg ønsker at modtage marketingmateriale – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips' produkter, tjenester, begivenheder og tilbud. Jeg kan til enhver tid nemt afmelde meddelelserne igen!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på en global online tilfredshedsundersøgelse gennemført i 2023 blandt 10.109 brugere af mærker og produkter inden for mor- og babypleje. 