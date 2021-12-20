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Den innovative silikoneflange – inspireret af babyens unikke sutterytme – stimulerer brystvorten, så din mælk løber hurtigt til. Til behagelig og effektivt udmalkning.
Én størrelse passer til alle. Fordi vi alle har forskellige former og størrelser, bøjer silikonepuden sig og tilpasser sig blidt til din unikke anatomi. Den passer til 99,98 % af alle brystvortestørrelser* (op til 30 mm).
Brystpumpen er lille og let og derfor nem at opbevare og transportere, så det bliver mere diskret at udmalke på farten.
4.6
ud af 5
364
Anmeldelser
98%
anbefaler dette produkt
Havana60
20/12/2021
Danmark
Del af kampagnen
Brugervenlig brystpumpe
Meget nem at bruge og rengøre. Sidder godt på brystet, og er nem at justere tilpasningen til brystet. God løsning som sporadisk supplement til amningen. Vi har I samarbejde med Philips modtaget produktet som en del af en produkt test, og Philips har ikke nogen indflydelse på anmeldelsen.
Fordele
Brugervenlig, behagelig, nem at rengøre
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF430/10 Manuel brystpumpe
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF430/10 Manuel brystpumpe
ammemor
13/12/2021
Danmark
Del af kampagnen
Helt fantastisk nemt at bruge
Vi valgte at teste det manuelle brystpumpe sæt, da vi har en datter som er meget ammeglad. Vores datter har ikke ville tage sutteflaske før, og da der været nødvendigt for os, at far har kunnet tage over i ny og næ har vi tyet til dette vidunder. Den manuelle brystpumpe er nem at rengøre, nem at bruge og funktionaliteten kan man kun råbe hurra for. Den danner godt vakuum, stimulerer nedløbet og alle gummi delene på brystpumpen sidder godt fast. De medfølgende mælkeopbevarings bøtter gør det nemt at gemme den udpumpede mælk, og har med ml. mål på siden, gjort det nemt for os herhjemme at se, hvor meget mælk vores datter har spist.
Fordele
Brugervenligt, godt "alt-i-1" system, nemt at transportere, overskuelig brugervejledning, nemt at rengøre.
Ulemper
Ingen imod
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF430/16 Manuel brystpumpe
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF430/16 Manuel brystpumpe
Philips Avent
13/12/2021
Danmark
Del af kampagnen
Avent Brystpumpe
Super fin,og nem at bruge. Jeg har kun brugt Avent flasker, så Brystpumpen er jo genial. Den passer jo sammen, så du skal ikke ud og købe nye. God størrelse,lige til at tage med på farten, hvis dette er nødvendigt. God pasform i forhold til,når du skal bruge den . På en skala fra 1-10, så får den 10. Godt køb
Fordele
Super god
Ulemper
Ingen
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF430/10 Manuel brystpumpe
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF430/10 Manuel brystpumpe
Baseret på en global online tilfredshedsundersøgelse gennemført i 2023 blandt 10.109 brugere af mærker og produkter inden for mor- og babypleje.
Baseret på: (1)Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 26. april 2019, (109 deltagere, Israel); (2)Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.
Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, maj 1993, (20 deltagere (kaukasiske), USA); (3)Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 deltagere, Australien).
BPA-fri brystpumpe: Kun i forhold til flasken og andre dele, der kommer i kontakt med modermælken. I henhold til EU-forordning 10/2011