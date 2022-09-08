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CP9285/97
Sikrer sugestyrken for den manuelle brystpumpe
Stilken skaber sammen med silikonemellembunden det vakuum, du skal bruge til manuelt at udmalke brystmælk
Hvid
Fra tid til anden har dit produkt behov for en ansigtsløftning, men aldrig før har det været nemmere takket være reservedele til forbrugerprodukter fra Philips til fornyelse af dine produkter. Dette garanteres alt sammen med Philips' kvalitet.
Baseret på en global online tilfredshedsundersøgelse gennemført i 2023 blandt 10.109 brugere af mærker og produkter inden for mor- og babypleje.