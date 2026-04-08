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Viva Collection Frugtkødsbeholder

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Viva CollectionFrugtkødsbeholder

CP9561

Viva Collection Frugtkødsbeholder

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Manualer og dokumentation

Frugtkødet samles kun der, hvor det bør være: i frugtkødsbeholderen på din Philips-juicer. Det betyder, at der ikke skal fjernes frugtkød fra andre dele, f.eks. låget. På grund af det runde design og de glatte overflader

  • PDF fil
  • 8 April 2026

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