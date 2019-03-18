Viva Collection

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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
500 W
QuickClean
1,5 L
Drypstop
Denne juicer er i halv størrelse* og optager ikke meget plads. Du kan lade den stå på køkkenbordet eller finde et nemt sted til opbevaring.
Med denne juicer kan du bruge dine egne glas (maks. 12 cm i højden). Placer glasset direkte under den integrerede hane, så er du klar til at presse juicen.
Du kan presse op til 1,5 liter juice på én gang uden at skulle tømme beholderen til frugtkødet.
4.0
ud af 5
2
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
Sousa50
18/03/2019
Portugal
Bom desempeno
Embora não a tenha há muito tempo estou muito satisfeito.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Colecção Viva HR1832/00 Espremedor
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Colecção Viva HR1832/00 Espremedor
Gonçalves
01/06/2017
Portugal
Sumos otimos e saudáveis
[Employee of philipsglobal] Um espremedor de sumos expetacular, faz uns sumos muito bons , facil de limpar e facil de utilizar
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Colecção Viva HR1832/00 Espremedor
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Colecção Viva HR1832/00 Espremedor
Sammenlignet med Avance Collection-juiceren HR1869/70, HR1869/71, HR1869/73