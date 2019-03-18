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  • Optimalt juiceudbytte. Mindre besvær.
  • Optimalt juiceudbytte. Mindre besvær.
  • Optimalt juiceudbytte. Mindre besvær.
  • Optimalt juiceudbytte. Mindre besvær.
  • Optimalt juiceudbytte. Mindre besvær.
  • Optimalt juiceudbytte. Mindre besvær.
  • Optimalt juiceudbytte. Mindre besvær.
  • Optimalt juiceudbytte. Mindre besvær.
  • Optimalt juiceudbytte. Mindre besvær.
  • Optimalt juiceudbytte. Mindre besvær.
  • Optimalt juiceudbytte. Mindre besvær.
  • Optimalt juiceudbytte. Mindre besvær.

Viva CollectionJuicer

HR1832/00

4
| (2) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt
Optimalt juiceudbytte. Mindre besvær.
Alt, hvad du kan forvente af en juicer – maksimal juiceudpresning, rengøring på 1 minut – i et kompakt design i halv størrelse! *. Forkæl dig selv med sund, hjemmelavet juice hver dag.
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Viva Collection

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Juiceopsamler med hældetud

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Viva Collection

Viva Collection
Frugtkødsbeholder

CP9561/01

Viva Collection

Viva Collection
Si til juicer

CP9562/01

Viva Collection

Viva Collection
Juicekande

CP9563/01

Viva Collection

Viva Collection
Udløb

CP9564/01

Viva Collection

Viva Collection
Nedstopper

CP9568/01

Kompakt alt-i-ét-design

Optimalt juiceudbytte. Mindre besvær.

  • 500 W

  • QuickClean

  • 1,5 L

  • Drypstop

Kompakt juicer, der altid er ved hånden på dit køkkenbord

Kompakt juicer, der altid er ved hånden på dit køkkenbord

Denne juicer er i halv størrelse* og optager ikke meget plads. Du kan lade den stå på køkkenbordet eller finde et nemt sted til opbevaring.

Pres direkte i glasset

Pres direkte i glasset

Med denne juicer kan du bruge dine egne glas (maks. 12 cm i højden). Placer glasset direkte under den integrerede hane, så er du klar til at presse juicen.

Pres op til 1,5 liter på én gang

Pres op til 1,5 liter på én gang

Du kan presse op til 1,5 liter juice på én gang uden at skulle tømme beholderen til frugtkødet.

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Anmeldelser

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4.0

ud af 5

2

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

5
3
2
1

18/03/2019

Portugal

Portugal

Bom desempeno

Embora não a tenha há muito tempo estou muito satisfeito.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Colecção Viva HR1832/00 Espremedor

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Colecção Viva HR1832/00 Espremedor

01/06/2017

Portugal

Portugal

Sumos otimos e saudáveis

[Employee of philipsglobal] Um espremedor de sumos expetacular, faz uns sumos muito bons , facil de limpar e facil de utilizar

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Colecção Viva HR1832/00 Espremedor

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Colecção Viva HR1832/00 Espremedor

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Sammenlignet med Avance Collection-juiceren HR1869/70, HR1869/71, HR1869/73