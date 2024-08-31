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Todelt filter I
Support
CP9793
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Brug det sorte todelte filter for at få klar juice. Hvis du hellere vil have juice med flere fibre i, skal du bruge det grå todelte filter.
Avance CollectionSaftpresser – Istandsat
Avance CollectionSaftpresser
Avance CollectionMicroMasticating-juicer
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