Let polypropylenkegle til ren lydgengivelse

Inde i højttaleren sidder der en membran oven over et stemmerør for at producere en signalbølgeform, når der modtages et indgangssignal. Den omformer signalbølgen til en lydbølge. Polypropylen er et af letteste plastikmaterialer, der nogensinde er opfundet, og det er et fantastisk materiale til højttalermembraner pga. dets vægt, høje styrke, stivhed og tolerance over for høje temperaturer. Disse polypropylenkegler leverer musik i høj kvalitet musik ved at reagere på selv de mindste lydsignaler for at producere en ren og levende lyd.