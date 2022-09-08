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Gratis fragt fra 300 DKK
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CX2120/01
Hurtig opvarmning på 2 sekunder
Støjsvag med 24 dB(A)
Oplev kraftfuld, øjeblikkelig varme på blot 2 sekunder med justerbar effekt på op til 1500 W. Ideel til rum med en størrelse på op til 15 m2.
Oplev komforten ved varme med støjniveauer helt ned til 24 dB(A) - lavere end hvisken - takket være dens støjsvage DC-motor (2). Ideel til en god nats søvn, et fokuseret kontormiljø eller en fredelig atmosfære i din stue.
2000 Series er bygget med 5 avancerede sikkerhedsfunktioner: (1) vippebeskyttelse, (2) 65 graders beskyttelse mod overophedning, (3) et VDE-certificeret sikkerhedsstik, (4) brandhæmmende materialer og (5) automatisk sikker auto-sluk efter 16 timers inaktivitet. Giver varme, som du kan stole på.
Anmeldelser
(1) Dette apparat med temperaturstyring kan spare dig op til 25 % kWh sammenlignet med det samme apparat med manuel styring. Besparelser varierer afhængigt af vejret, geografisk placering, rummets udformning og brugsmønstre.
(2) Lydniveau ved hastighed 1, baseret på IEC 60704-2-2