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Alle serier

  • Den hurtigste måde at varme dit rum op
  • Den hurtigste måde at varme dit rum op
  • Den hurtigste måde at varme dit rum op
  • Den hurtigste måde at varme dit rum op
  • Den hurtigste måde at varme dit rum op
  • Den hurtigste måde at varme dit rum op
  • Den hurtigste måde at varme dit rum op
  • Den hurtigste måde at varme dit rum op
  • Den hurtigste måde at varme dit rum op
  • Den hurtigste måde at varme dit rum op
  • Den hurtigste måde at varme dit rum op
  • Den hurtigste måde at varme dit rum op
  • Den hurtigste måde at varme dit rum op
  • Den hurtigste måde at varme dit rum op
  • Den hurtigste måde at varme dit rum op
  • Den hurtigste måde at varme dit rum op

Kompakt keramisk varmeblæser2000 Series

CX2120/01

Den hurtigste måde at varme dit rum op
Oplev utrolige varmehastigheder og støjsvag ydeevne i et kompakt design. Med hurtig opvarmning på 2 sekunder og justerbar effekt op til 1500 W, avancerede sikkerhedsfunktioner og nem at bære.
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Sparer op til 25 % energi vs. almindelige varmeblæsere (1)

Den hurtigste måde at varme dit rum op

  • Hurtig opvarmning på 2 sekunder

  • Støjsvag med 24 dB(A)

Hurtig komfort med 2 sekunder opvarmning

Hurtig komfort med 2 sekunder opvarmning

Oplev kraftfuld, øjeblikkelig varme på blot 2 sekunder med justerbar effekt på op til 1500 W. Ideel til rum med en størrelse på op til 15 m2.

Lydsvag med støjniveauer lavere end hvisken

Lydsvag med støjniveauer lavere end hvisken

Oplev komforten ved varme med støjniveauer helt ned til 24 dB(A) - lavere end hvisken - takket være dens støjsvage DC-motor (2). Ideel til en god nats søvn, et fokuseret kontormiljø eller en fredelig atmosfære i din stue.

5 avancerede sikkerhedsfunktioner

5 avancerede sikkerhedsfunktioner

2000 Series er bygget med 5 avancerede sikkerhedsfunktioner: (1) vippebeskyttelse, (2) 65 graders beskyttelse mod overophedning, (3) et VDE-certificeret sikkerhedsstik, (4) brandhæmmende materialer og (5) automatisk sikker auto-sluk efter 16 timers inaktivitet. Giver varme, som du kan stole på.

Tekniske specifikationer

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  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. (1) Dette apparat med temperaturstyring kan spare dig op til 25 % kWh sammenlignet med det samme apparat med manuel styring. Besparelser varierer afhængigt af vejret, geografisk placering, rummets udformning og brugsmønstre.

  2. (2) Lydniveau ved hastighed 1, baseret på IEC 60704-2-2