EcoAI sparer op til 50 % energi vs. alm. varmeblæsere (1)

Verdens første udvalg af elektriske varmeapparater, der bruger AI til at spare energi, mens rummet opvarmes. Vores EcoAI-teknologi tilpasser sig rummets temperatur, analyserer brugsvaner og overvåger udendørstemperaturen for at optimere energiforbruget. Du skal blot aktivere Auto+ tilstanden i Air+ appen for at se flere funktioner og nyde personlig komfort med energibesparelser på op til 50 % (1).