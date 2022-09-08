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CX3120/01
Hurtig opvarmning på 2 sekunder
Støjsvag med 24 dB(A)
AI-drevet for at spare energi
Tilsluttet til Air+ appen
Oplev kraftfuld, øjeblikkelig varme på blot 2 sekunder med justerbar effekt på op til 2000 W. Ideel til rum med en størrelse på op til 20 m2.
Oplev komforten ved varme med støjniveauer helt ned til 24 dB(A) - lavere end hvisken - takket være dens støjsvage DC-motor (2). Ideel til en god nats søvn, et fokuseret kontormiljø eller en fredelig atmosfære i din stue.
Verdens første udvalg af elektriske varmeapparater, der bruger AI til at spare energi, mens rummet opvarmes. Vores EcoAI-teknologi tilpasser sig rummets temperatur, analyserer brugsvaner og overvåger udendørstemperaturen for at optimere energiforbruget. Du skal blot aktivere Auto+ tilstanden i Air+ appen for at se flere funktioner og nyde personlig komfort med energibesparelser på op til 50 % (1).
Anmeldelser
(1) Dette apparat med AI-drevet Auto Plus-tilstand kan spare op til 50 % kWh sammenlignet med det samme apparat med manuel styring, og op til 25 % kWh alene med temperaturstyring. Besparelserne varierer afhængigt af vejr, geografisk placering, rummets udformning og brugsmønstre.
(2) Lydniveau ved hastighed 1, baseret på IEC 60704-2-2
(3) Den viste temperatur i appen kan afvige fra rumtemperaturen, da den afspejler temperaturen omkring varmeapparatet