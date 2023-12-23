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  • Kraftfuld opvarmning, optimal energieffektivitet
  • Kraftfuld opvarmning, optimal energieffektivitet
  • Kraftfuld opvarmning, optimal energieffektivitet
  • Kraftfuld opvarmning, optimal energieffektivitet
  • Kraftfuld opvarmning, optimal energieffektivitet
  • Kraftfuld opvarmning, optimal energieffektivitet
  • Kraftfuld opvarmning, optimal energieffektivitet
  • Kraftfuld opvarmning, optimal energieffektivitet
  • Kraftfuld opvarmning, optimal energieffektivitet
  • Kraftfuld opvarmning, optimal energieffektivitet
  • Kraftfuld opvarmning, optimal energieffektivitet
  • Kraftfuld opvarmning, optimal energieffektivitet
  • Kraftfuld opvarmning, optimal energieffektivitet
  • Kraftfuld opvarmning, optimal energieffektivitet
  • Kraftfuld opvarmning, optimal energieffektivitet
  • Kraftfuld opvarmning, optimal energieffektivitet

5000 SeriesSmart Tower Keramisk varmeapparat

CX5120/11

5
| (2) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt

1 pris

Kraftfuld opvarmning, optimal energieffektivitet
Nyd kraftig opvarmning og nem temperaturkontrol. Med hurtig opvarmning på 2 sekunder med justerbar effekt op til 2000 W, Eco AI-teknologi til energibesparelser, app-tilslutning og avancerede sikkerhedsfunktioner.
Se alle fordele

Sparer op til 50 % energi vs. almindelige varmeblæsere (1)

Kraftfuld opvarmning, optimal energieffektivitet

  • Hurtig opvarmning på 2 sekunder

  • Visning af temperatur

  • AI-drevet for at spare energi

  • Tilsluttet til Air+ appen

Hurtig komfort med 2 sekunder opvarmning

Hurtig komfort med 2 sekunder opvarmning

Oplev kraftfuld, øjeblikkelig varme på blot 2 sekunder med justerbar effekt på op til 2000 W. Ideel til rum med en størrelse på op til 20 m2.

Visning af temperatur for nem kontrol

Visning af temperatur for nem kontrol

Temperaturdisplayet på enheden tilbyder ubesværet og hurtig kontrol, så du nemt kan overvåge og justere varmeindstillingerne til dit ønskede komfortniveau. Det opgraderede temperaturdisplay giver forbedret nøjagtighed (2). For yderligere komfort skal du blot slukke for displaybelysningen for en fredelig stemning.

Eco AI >50% energi vs typ. varmebl. (1)

Eco AI >50% energi vs typ. varmebl. (1)

Verdens første udvalg af elektriske varmeapparater, der bruger AI til at spare energi, mens rummet opvarmes. Vores Eco AI-teknologi tilpasser sig rummets temperatur, analyserer brugsvaner og overvåger omgivelserne for at optimere energiforbruget. Du skal blot aktivere Auto+ tilstanden i Air+-appen for at se flere funktioner og nyde personlig komfort for energibesparelser på op til 50 % (1).

Tekniske specifikationer

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Priser

  • Award image VRS_DA_AW00008000

Anmeldelser

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5.0

ud af 5

2

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

4
3
2
1

23/12/2023

Portugal

Portugal

Bekræftet køber

O produto è muito bom

Pena nao ser compatible com os assisténtes vocal grande defeito e uma pena .....

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Série 5000 CX5120/11 Torre aquecedora inteligente de cerâmica

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Série 5000 CX5120/11 Torre aquecedora inteligente de cerâmica

05/12/2023

Portugal

Portugal

Bekræftet køber

Qualidade preço

Excelentes funcionalidades e fácil de operar. Fácilregulação dos parâmetros

Fordele

temporizador e controlo de temperatura

Ulemper

dava jeito ter um comando próprio também

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Série 5000 CX5120/11 Torre aquecedora inteligente de cerâmica

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Série 5000 CX5120/11 Torre aquecedora inteligente de cerâmica

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  • Tidlig adgang til udsalg.
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  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. (1) Dette apparat med AI-drevet Auto Plus-tilstand kan spare op til 50% kWh sammenlignet med det samme apparat med manuel styring, og op til 25 % kWh alene med temperaturstyring. Besparelserne varierer afhængigt af vejr, geografisk placering, rummets layout og brugsmønstre.

  2. (2) Enheden er blevet opdateret til mere præcist at afspejle temperaturen i rummet. Alligevel kan den viste temperatur på enheden afvige en smule fra rumtemperaturen; det afspejler temperaturen omkring varmeapparatet.

  3. (3) Lydniveau ved hastighed 1, baseret på IEC 60704-2-2