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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Hurtig opvarmning på 2 sekunder
Visning af temperatur
AI-drevet for at spare energi
Tilsluttet til Air+ appen
Oplev kraftfuld, øjeblikkelig varme på blot 2 sekunder med justerbar effekt på op til 2000 W. Ideel til rum med en størrelse på op til 20 m2.
Temperaturdisplayet på enheden tilbyder ubesværet og hurtig kontrol, så du nemt kan overvåge og justere varmeindstillingerne til dit ønskede komfortniveau. Det opgraderede temperaturdisplay giver forbedret nøjagtighed (2). For yderligere komfort skal du blot slukke for displaybelysningen for en fredelig stemning.
Verdens første udvalg af elektriske varmeapparater, der bruger AI til at spare energi, mens rummet opvarmes. Vores Eco AI-teknologi tilpasser sig rummets temperatur, analyserer brugsvaner og overvåger omgivelserne for at optimere energiforbruget. Du skal blot aktivere Auto+ tilstanden i Air+-appen for at se flere funktioner og nyde personlig komfort for energibesparelser på op til 50 % (1).
Priser
5.0
ud af 5
2
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
Mysticalcracker
23/12/2023
Portugal
Bekræftet køber
O produto è muito bom
Pena nao ser compatible com os assisténtes vocal grande defeito e uma pena .....
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Série 5000 CX5120/11 Torre aquecedora inteligente de cerâmica
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Série 5000 CX5120/11 Torre aquecedora inteligente de cerâmica
Luisdiver
05/12/2023
Portugal
Bekræftet køber
Qualidade preço
Excelentes funcionalidades e fácil de operar. Fácilregulação dos parâmetros
Fordele
temporizador e controlo de temperatura
Ulemper
dava jeito ter um comando próprio também
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Série 5000 CX5120/11 Torre aquecedora inteligente de cerâmica
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Série 5000 CX5120/11 Torre aquecedora inteligente de cerâmica
(1) Dette apparat med AI-drevet Auto Plus-tilstand kan spare op til 50% kWh sammenlignet med det samme apparat med manuel styring, og op til 25 % kWh alene med temperaturstyring. Besparelserne varierer afhængigt af vejr, geografisk placering, rummets layout og brugsmønstre.
(2) Enheden er blevet opdateret til mere præcist at afspejle temperaturen i rummet. Alligevel kan den viste temperatur på enheden afvige en smule fra rumtemperaturen; det afspejler temperaturen omkring varmeapparatet.
(3) Lydniveau ved hastighed 1, baseret på IEC 60704-2-2