ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • Enkelt produktbillede
  • Foto af emballage
  • Enkelt produktbillede
  • Foto af emballage

Udgået

USB-C til USB-C-kabel

DLC3106C/00

2 m USB-C til USB-C-kabel

Oplader din enhed, når den er tilsluttet, og fungerer sammen med din eksisterende USB-væg- eller biloplader. Det er et fantastisk kabel at have som reserve- eller udskiftningskabel!

Se alle fordele

15W effekt

2 m USB-C til USB-C-kabel

  • Synkroniser og oplad

  • 2 meter

Et fantastisk kabel at skifte til eller have i baghånden!

Tag det med dig, opbevar det ved dit skrivebord, eller udskift det, du har mistet, så du altid kan tilslutte og oplade, når du har brug for det.

Kan bruges sammen med din eksisterende USB-væg- eller biloplader

Kan bruges sammen med alle dine eksisterende USB-baserede strømkilder – væg-, bil- eller computerstik – så er det nemt at oplade, når du har brug for det.

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Anmeldelser

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg ønsker at modtage marketingmateriale – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips' produkter, tjenester, begivenheder og tilbud. Jeg kan til enhver tid nemt afmelde meddelelserne igen!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.