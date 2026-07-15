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DLP7721C/00
20.000 mAh
3 USB-opladningsporte
QC 3.0 og PD 3.0
PPS
3 USB-porte til opladning af tre enheder samtidigt
Udstyret med USB-C (Power Delivery) PD 20 W hurtigopladningsport.
Quick Charge-teknologi (QC) til hurtig opladning giver hurtigere opladning ved at øge spændingen og strømmen. Den bruger Quick Charge-protokollen til at optimere opladningshastighederne for kompatible enheder, hvilket reducerer opladningstiderne
3.2
ud af 5
5
Anmeldelser
Franziskanay
15/07/2026
Deutschland
Perfekt
Perfekte Powebank die beste die bis jetzt hatte kann bis zu 4 mal mein Handy laden bin sehr zufrieden
Denne anmeldelse blev foretaget for DLP7721C USB-Powerbank
Date of Use 2026-07-15
Denne anmeldelse blev foretaget for DLP7721C USB-Powerbank
Date of Use 2026-07-15
L'Herminois
06/07/2025
France
Bekræftet køber
Produite de confiance
Très pratique et de très bonne qualité. Usage intensif réel.
Denne anmeldelse blev foretaget for DLP7721C Batterie externe USB
Denne anmeldelse blev foretaget for DLP7721C Batterie externe USB
GüntherH
18/06/2025
Österreich
Bekræftet køber
Gute Leistungen, erfüllt Erwartungen
Powerbank hat sehr gute Leistung, erfüllt diesbezüglich die Erwartungen. Die "Betriebsanleitung" ist jedoch sehr dürftig, auf die Bedeutung, insbesondere Farben der LEDs wird nicht eingegangen.
Fordele
Sehr gute Leistung, erfüllt Erwartungen
Ulemper
Mangelhafte (fast keine) Betriebsanleitung, insbesondere Erklärung der LEDs
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DLP7721C USB-Powerbank
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DLP7721C USB-Powerbank