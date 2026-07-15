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USB-powerbank

DLP7721C/00

3.2
| (5) Anmeldelser
Kraftfuld powerbank
Stor kapacitet på 20.000mAh med sikkert Li-polymer-batteri. Ikke mere besvær, når din mobiltelefon er løbet tør for strøm. Oplad hurtigt din enhed med USB-C PD 3.0 maks. 20 W eller USB-A-port med QC 3.0 maks. 18 W effekt.
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med en bærbar ekstra strømforsyning

Kraftfuld powerbank

  • 20.000 mAh

  • 3 USB-opladningsporte

  • QC 3.0 og PD 3.0

  • PPS

3 USB-porte kan oplade tre enheder samtidigt

3 USB-porte til opladning af tre enheder samtidigt

USB-C PD 20 W opladningsport

Udstyret med USB-C (Power Delivery) PD 20 W hurtigopladningsport.

USB-A med QC3.0 hurtig opladning

Quick Charge-teknologi (QC) til hurtig opladning giver hurtigere opladning ved at øge spændingen og strømmen. Den bruger Quick Charge-protokollen til at optimere opladningshastighederne for kompatible enheder, hvilket reducerer opladningstiderne

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Anmeldelser

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3.2

ud af 5

5

Anmeldelser

3

15/07/2026

Deutschland

Deutschland

Perfekt

Perfekte Powebank die beste die bis jetzt hatte kann bis zu 4 mal mein Handy laden bin sehr zufrieden

Denne anmeldelse blev foretaget for DLP7721C USB-Powerbank

Date of Use 2026-07-15

Denne anmeldelse blev foretaget for DLP7721C USB-Powerbank

Date of Use 2026-07-15

06/07/2025

France

France

Bekræftet køber

Produite de confiance

Très pratique et de très bonne qualité. Usage intensif réel.

Denne anmeldelse blev foretaget for DLP7721C Batterie externe USB

Denne anmeldelse blev foretaget for DLP7721C Batterie externe USB

18/06/2025

Österreich

Österreich

Bekræftet køber

Gute Leistungen, erfüllt Erwartungen

Powerbank hat sehr gute Leistung, erfüllt diesbezüglich die Erwartungen. Die "Betriebsanleitung" ist jedoch sehr dürftig, auf die Bedeutung, insbesondere Farben der LEDs wird nicht eingegangen.

Fordele

Sehr gute Leistung, erfüllt Erwartungen

Ulemper

Mangelhafte (fast keine) Betriebsanleitung, insbesondere Erklärung der LEDs

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DLP7721C USB-Powerbank

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DLP7721C USB-Powerbank

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