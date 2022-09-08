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Udgået

USB-powerbank

DLP8720N/00

Slank og kraftig powerbank

Få strøm hvor som helst og når som helst, du har brug for det - den ekstra kraft til mere end en fuld opladning. To USB-porte giver dig mulighed for at oplade to enheder ad gangen. En kapacitet på 20.000 mAh til flere fulde opladninger af din telefon - kan også oplade tablets

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med en bærbar ekstra strømforsyning

Slank og kraftig powerbank

  • 20.000 mAh

  • Dobbelt USB

  • Li-polymer-batteri

Virker overalt - praktisk, når du ikke er i nærheden af en strømkilde

Selv når du ikke er i nærheden af en stikkontakt eller en biloplader, kan du oplade batteriet i din enhed med den praktiske batteripakke. Den intelligente batteripakke leverer først strøm, så du kan tage pakken af efter brug og stadig have et fuldt batteri i din enhed.

Mikro-USB-kabel medfølger til tilslutning og opladning

Det medfølgende mikro-USB til USB 2.0-kabel er beregnet til mobiltelefoner, digitalkameraer og andre bærbare enheder med et mikro-USB-stik. Tag det med dig, opbevar det på skrivebordet, eller erstat et mistet kabel, så du altid kan tilslutte og oplade, når det er nødvendigt.

Oplad dine enheder flere gange på farten

Denne bærbare strømkilde giver dig ekstra strøm til mere end to fulde opladninger på farten. Tag den med dig på farten, så du har ekstra strøm, når der bliver brug for det.

Tekniske specifikationer

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