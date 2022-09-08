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Udgået
DS3400/12
Lyd der passer til dit hjem
DS3400-dockinghøjttaleren er kompatibel med iPhone 5 og de nyeste iPod-modeller ved hjælp af Lightning-stikket, og den kan afspille musik fra din iPod/iPhone i krystalklar lyd under opladning. Nyd muligheden for vekselstrøm eller batteristrøm for maksimal fleksibilitet.
med Lightning-stik
til iPod/iPhone
10 W, batteri- eller vekselstrømsdrevet
Dock, afspil, synkroniser og oplad! Nyd din yndlingsmusik på din iPod eller iPhone, mens den oplades. Den synkroniserer også med din PC via tilslutning af højttaleren med et USB-kabel.
Den gratis app tilføjer en række eksklusive og smarte funktioner til din dockinghøjttaler. Du kan se vejrudsigter og klokkeslæt og endda bruge dine foretrukne billeder som baggrund. ClockStudio giver også mulighed for at lytte til tusindvis af internetradiostationer fra hele verden. Der er flere opdaterede skin-designs og nye funktioner på vej.
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