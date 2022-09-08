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Udgået

dockinghøjttaler

DS3400/12

Lyd der passer til dit hjem

DS3400-dockinghøjttaleren er kompatibel med iPhone 5 og de nyeste iPod-modeller ved hjælp af Lightning-stikket, og den kan afspille musik fra din iPod/iPhone i krystalklar lyd under opladning. Nyd muligheden for vekselstrøm eller batteristrøm for maksimal fleksibilitet.

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Lyd der passer til dit hjem

  • med Lightning-stik

  • til iPod/iPhone

  • 10 W, batteri- eller vekselstrømsdrevet

PC-synkronisering med din iPod/iPhone

Dock, afspil, synkroniser og oplad! Nyd din yndlingsmusik på din iPod eller iPhone, mens den oplades. Den synkroniserer også med din PC via tilslutning af højttaleren med et USB-kabel.

Gratis ClockStudio-app til internetradio og andre smarte funktioner

Gratis ClockStudio-app til internetradio og andre smarte funktioner

Den gratis app tilføjer en række eksklusive og smarte funktioner til din dockinghøjttaler. Du kan se vejrudsigter og klokkeslæt og endda bruge dine foretrukne billeder som baggrund. ClockStudio giver også mulighed for at lytte til tusindvis af internetradiostationer fra hele verden. Der er flere opdaterede skin-designs og nye funktioner på vej.

Afskærmningsteknologi til at blokere interferens fra mobiltelefoner

Tekniske specifikationer

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