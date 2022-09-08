Gratis ClockStudio-app til internetradio og andre smarte funktioner

Den gratis app tilføjer en række eksklusive og smarte funktioner til din dockinghøjttaler. Du kan se vejrudsigter og klokkeslæt og endda bruge dine foretrukne billeder som baggrund. ClockStudio giver også mulighed for at lytte til tusindvis af internetradiostationer fra hele verden. Der er flere opdaterede skin-designs og nye funktioner på vej.