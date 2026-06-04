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s-bag Classic Long Performance - Værdipakning

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s-bagClassic Long Performance - Værdipakning

FC8021/05

s-bag Classic Long Performance - Værdipakning

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Manualer og dokumentation

s-bag® er den universelle støvpose til alle støvsugere med pose fra Philips og Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Når du køber nye poser, skal du bare kigge efter s-bag®-logoet. Brug af ikke-originale poser kan beskadige din støvsuger.

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  • 4 June 2026

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