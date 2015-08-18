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  • Formentlig verdens mest solgte støvpose
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  • Formentlig verdens mest solgte støvpose
  • Formentlig verdens mest solgte støvpose
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  • Formentlig verdens mest solgte støvpose

Udgået

s-bagengangsstøvpose

FC8023/03

5
| (6) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt
Formentlig verdens mest solgte støvpose
s-bag er den originale engangsstøvpose, der er designet til at passe til alle cylinderstøvsugere fra Philips og Electrolux Group (Electrolux, Volta, Tornado, AEG-Electrolux). Du kan finde yderligere oplysninger på visit www.s-bag.com.
Se alle fordele

Længere brugstid, bedre filtrering

Formentlig verdens mest solgte støvpose

  • Anti-lugt

En universel standard gør valget nemt

En universel standard gør valget nemt

Den originale Philips s-bag® kan anvendes til alle støvsugere med pose fra Philips og Electrolux Group (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Slip for besværet med uendelig søgen efter en støvpose, se blot efter s-bag®-logoet.

Filtrerer 99% af støvet væk

Filtrerer 99% af støvet væk

Støvsugerposens syntetiske materiale filtrerer op til 99 % af al støv og partikler. Det filtrerer luften mere effektivt end en almindelig papirpose og hjælper dig med at slippe af med luftbårne partikler som f.eks. allergener.

Hygiejnisk lukkemekanisme til nem bortskaffelse

Hygiejnisk lukkemekanisme til nem bortskaffelse

Den patenterede lukkemekanisme i Philips s-bag® gør den nem at bortskaffe, uden at det opsamlede støv og snavs slipper ud af posen.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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5.0

ud af 5

6

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

4
3
2
1

18/08/2015

België

België

Bekræftet køber

uniek

Voor ieder die huisdieren heeft raad ik deze zakken aan.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for s-bag FC8023/04 Stofzuigerzakken

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for s-bag FC8023/04 Stofzuigerzakken

15/03/2013

France

France

Bekræftet køber

Ce produit repond à mes attentes

Tres satisafaite par ce produit, il repond à mes attentes

Denne anmeldelse blev foretaget for Sacs S-bag pour aspirateur FC8023/04

Denne anmeldelse blev foretaget for Sacs S-bag pour aspirateur FC8023/04

15/03/2013

France

France

Ce produit repond à mes attentes

Tres satisafaite par ce produit, il repond à mes attentes

Denne anmeldelse blev foretaget for Sacs S-bag pour aspirateur FC8023/04

Denne anmeldelse blev foretaget for Sacs S-bag pour aspirateur FC8023/04

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