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s-bag engangsstøvpose
Udgået
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FC8023/03
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s-bag er den originale engangsstøvpose, der er designet til at passe til alle cylinderstøvsugere fra Philips og Electrolux Group (Electrolux, Volta, Tornado, AEG-Electrolux). Du kan finde yderligere oplysninger på visit www.s-bag.com.