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s-bag engangsstøvpose

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s-bagengangsstøvpose

FC8023/03

s-bag engangsstøvpose

Udgået

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Manualer og dokumentation

s-bag er den originale engangsstøvpose, der er designet til at passe til alle cylinderstøvsugere fra Philips og Electrolux Group (Electrolux, Volta, Tornado, AEG-Electrolux). Du kan finde yderligere oplysninger på visit www.s-bag.com.

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  • 3 July 2024