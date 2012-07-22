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Udgået
1 AFS-mikrofilter
Meget god filtrering
Udskift hver 6. måned
Kompatibel med ia FC9300...19
AFS-mikrofilter opfanger fint støv, før luften blæses ud, så du får et støvfrit miljø og ren luft.
s-filter er det standardudgangsfilter, der er almindeligt tilgængeligt og let genkendeligt med sit logo. Den passer til de fleste støvsugere fra Philips, men også til støvsugere fra Electrolux, AEG, Volta og Tornado.
4.5
ud af 5
6
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
glb17
22/07/2012
France
bon produit
meilleur rapport qualite prix trouve sur le net. Prix le plus bas et en plus sur le site du constructeur
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for FC8030 Filtre sortie
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for FC8030 Filtre sortie
tonnie1950
09/10/2011
Nederland
gewoon een prettig produkt
dit produkt voor mijn philips stofzuiger aangeschaft. makkelijk te plaatsen en volgens mij houd het veel klein stof tegen.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for FC8030 uitblaasfilter
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for FC8030 uitblaasfilter
Klobedanz
09/10/2011
Nederland
Gemakkelijk te verwisselen, neemt de stof goed op.
zeer goed product, makkelijk te plaatsen stofilter. Hygienisch.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for FC8030 uitblaasfilter
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for FC8030 uitblaasfilter