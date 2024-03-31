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udstødningsfilter
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FC8030
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Dette AFS-udstødningsfilter på støvsugeren garanterer fremragende filtrering af udstødningsluften. Du kan sikre fortsat effektiv filtrering ved at udskifte AFS-filteret hver 6. måned.
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