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udstødningsfilter

FC8030

udstødningsfilter

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Manualer og dokumentation

Dette AFS-udstødningsfilter på støvsugeren garanterer fremragende filtrering af udstødningsluften. Du kan sikre fortsat effektiv filtrering ved at udskifte AFS-filteret hver 6. måned.

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  • 31 March 2024

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