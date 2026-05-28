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Steam Plus Sweep and Steam-renser
Udgået
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FC8056/01
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Reservesættet er klart til brug med to mikrofiberpuder, som kan vaskes og genbruges, samt et Active Calc-filter, der vil forlænge din Philips SteamPlus-damprensers levetid.
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