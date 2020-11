Forlæng levetiden for din SteamPlus-renser

SteamPlus er særligt udviklet til rengøring ved hjælp af vand fra hanen. Active Calc-filteret afkalker vandet automatisk. Vi anbefaler at udskifte Active Calc-filteret mindst hver 6. måned for at undgå ophobning af kalk og få fremragende ydeevne i hele produktets levetid. Filteret, der sidder under vandbeholderen, kan nemt udskiftes for at forlænge din SteamPlus-damprensers levetid.