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  • Hold dine gulve skinnende rene med damp
  • Hold dine gulve skinnende rene med damp
  • Hold dine gulve skinnende rene med damp
  • Hold dine gulve skinnende rene med damp
  • Hold dine gulve skinnende rene med damp
  • Hold dine gulve skinnende rene med damp
  • Hold dine gulve skinnende rene med damp
  • Hold dine gulve skinnende rene med damp
  • Hold dine gulve skinnende rene med damp
  • Hold dine gulve skinnende rene med damp

Udgået

Steam PlusSweep and Steam-renser

FC8056/01

5

| (1) Anmeldelse | 100% anbefaler dette produkt

Hold dine gulve skinnende rene med damp

Reservesættet er klart til brug med to mikrofiberpuder, som kan vaskes og genbruges, samt et Active Calc-filter, der vil forlænge din Philips SteamPlus-damprensers levetid.

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Kompatibel med SteamPlus FC7020 damprenser

Hold dine gulve skinnende rene med damp

  • 2 vaskbare mikrofiberbørster

  • 1 aktivt afkalkningsfilter

  • Udskift hver 6. måned

  • Kompatibel med FC7020...21

Let at udskifte og sætte på

Let at udskifte og sætte på

2 vaskbare og holdbare mikrofiberpuder medfølger. Det bløde mikrofibermateriale løsner, løfter og absorberer støv og snavs, så dette fjernes effektivt og skånsomt. Mikrofiberpuderne kan vaskes i vaskemaskine og er nemme at fastgøre og fjerne. Vi anbefaler, at hver pude udskiftes hver 6. måned, således opnås de mest hygiejniske rengøringsresultater med SteamPlus-damprenseren.

Forlæng levetiden for din SteamPlus-renser

Forlæng levetiden for din SteamPlus-renser

SteamPlus er særligt udviklet til rengøring ved hjælp af vand fra hanen. Active Calc-filteret afkalker vandet automatisk. Vi anbefaler at udskifte Active Calc-filteret mindst hver 6. måned for at undgå ophobning af kalk og få fremragende ydeevne i hele produktets levetid. Filteret, der sidder under vandbeholderen, kan nemt udskiftes for at forlænge din SteamPlus-damprensers levetid.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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5.0

ud af 5

1

Anmeldelse

100%

anbefaler dette produkt

4
3
2
1

13/09/2015

Italia

Italia

Bekræftet køber

Praticissimo kit di ricambio

Ottimo kit di ricambio,facile da sostituire il filtro anticalcare.Sostituito il filtro la mia Steam Plus è tornata come nuova.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Steam Plus FC8056/01 Sistema di pulizia per spazzare e pulire a vapore

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Steam Plus FC8056/01 Sistema di pulizia per spazzare e pulire a vapore

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