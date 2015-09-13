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Udgået
Hold dine gulve skinnende rene med damp
Reservesættet er klart til brug med to mikrofiberpuder, som kan vaskes og genbruges, samt et Active Calc-filter, der vil forlænge din Philips SteamPlus-damprensers levetid.
2 vaskbare mikrofiberbørster
1 aktivt afkalkningsfilter
Udskift hver 6. måned
Kompatibel med FC7020...21
2 vaskbare og holdbare mikrofiberpuder medfølger. Det bløde mikrofibermateriale løsner, løfter og absorberer støv og snavs, så dette fjernes effektivt og skånsomt. Mikrofiberpuderne kan vaskes i vaskemaskine og er nemme at fastgøre og fjerne. Vi anbefaler, at hver pude udskiftes hver 6. måned, således opnås de mest hygiejniske rengøringsresultater med SteamPlus-damprenseren.
SteamPlus er særligt udviklet til rengøring ved hjælp af vand fra hanen. Active Calc-filteret afkalker vandet automatisk. Vi anbefaler at udskifte Active Calc-filteret mindst hver 6. måned for at undgå ophobning af kalk og få fremragende ydeevne i hele produktets levetid. Filteret, der sidder under vandbeholderen, kan nemt udskiftes for at forlænge din SteamPlus-damprensers levetid.
5.0
ud af 5
1
Anmeldelse
100%
anbefaler dette produkt
Zaffy96
13/09/2015
Italia
Bekræftet køber
Praticissimo kit di ricambio
Ottimo kit di ricambio,facile da sostituire il filtro anticalcare.Sostituito il filtro la mia Steam Plus è tornata come nuova.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Steam Plus FC8056/01 Sistema di pulizia per spazzare e pulire a vapore
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Steam Plus FC8056/01 Sistema di pulizia per spazzare e pulire a vapore