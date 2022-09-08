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  • Udskiftning for optimal ydeevne
  • Udskiftning for optimal ydeevne
  • Udskiftning for optimal ydeevne
  • Udskiftning for optimal ydeevne
  • Udskiftning for optimal ydeevne
  • Udskiftning for optimal ydeevne
  • Udskiftning for optimal ydeevne
  • Udskiftning for optimal ydeevne
  • Udskiftning for optimal ydeevne
  • Udskiftning for optimal ydeevne
  • Udskiftning for optimal ydeevne
  • Udskiftning for optimal ydeevne

Udgået

SmartPro ActiveRobotstøvsuger

FC8068/01

Udskiftning for optimal ydeevne

Udskiftningssæt, som er kompatibelt med SmartPro Active-robotstøvsugere. Sættet indeholder 2 filtre, 1 par børster og 3 tørmoppeklude, som skal udskiftes for at forlænge levetiden for din robotstøvsuger.

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Udskiftningssæt til SmartPro Active

Udskiftning for optimal ydeevne

  • Udskiftningssæt

  • 2 erstatningsfiltre

  • 1 par børster

  • 3 tørmoppeklude

Udskiftes hver 4. måned for at forlænge apparatets levetid

Udskiftes hver 4. måned for at forlænge apparatets levetid

Filteret bør udskiftes hver 4. måned for at forlænge din robotstøvsugers levetid.

Udskiftes en gang om året for at opnå optimal opsamling af støv og snavs

Udskiftes en gang om året for at opnå optimal opsamling af støv og snavs

Børsterne bør udskiftes en gang om året for at opnå optimal opsamling af støv og snavs

Forbedret rengøring ved opsamling af selv det fineste støv

Forbedret rengøring ved opsamling af selv det fineste støv

Forbedret rengøring ved opsamling af selv det fineste støv fra dit gulv

Tekniske specifikationer

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