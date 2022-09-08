Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
FC8068/01
Udskiftning for optimal ydeevne
Udskiftningssæt, som er kompatibelt med SmartPro Active-robotstøvsugere. Sættet indeholder 2 filtre, 1 par børster og 3 tørmoppeklude, som skal udskiftes for at forlænge levetiden for din robotstøvsuger.
Udskiftningssæt
2 erstatningsfiltre
1 par børster
3 tørmoppeklude
Filteret bør udskiftes hver 4. måned for at forlænge din robotstøvsugers levetid.
Børsterne bør udskiftes en gang om året for at opnå optimal opsamling af støv og snavs
Forbedret rengøring ved opsamling af selv det fineste støv fra dit gulv
Anmeldelser