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SmartPro Active Robotstøvsuger
Udgået
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FC8068/01
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Udskiftningssæt, som er kompatibelt med SmartPro Active-robotstøvsugere. Sættet indeholder 2 filtre, 1 par børster og 3 tørmoppeklude, som skal udskiftes for at forlænge levetiden for din robotstøvsuger.