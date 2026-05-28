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SmartPro Active Robotstøvsuger

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SmartPro ActiveRobotstøvsuger

FC8068/01

SmartPro Active Robotstøvsuger

Udgået

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Manualer og dokumentation

Udskiftningssæt, som er kompatibelt med SmartPro Active-robotstøvsugere. Sættet indeholder 2 filtre, 1 par børster og 3 tørmoppeklude, som skal udskiftes for at forlænge levetiden for din robotstøvsuger.

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  • 28 May 2026