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Tilbehør til ledningsfri støvsuger Mini turbobørste

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Tilbehør til ledningsfri støvsugerMini turbobørste

FC8079/01

Tilbehør til ledningsfri støvsuger Mini turbobørste

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Manualer og dokumentation

Miniturbobørsten er ideel til fjernelse af dyrehår fra møbelpolstring, sæder og tæpper. Den er kompakt, kraftfuld og effektiv takket være den roterende og motoriserede børste. Kompatibel med SpeedPro (Aqua) og 5000 Series (Aqua).

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  • 16 May 2026

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