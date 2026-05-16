Betal senere med Klarna
Registrer dig og få 75kr. rabat
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Alle serier
Tilbehør til ledningsfri støvsuger Mini turbobørste
Support
FC8079/01
Gå til butik
Log på, eller opret en konto
Du får øjeblikkelig adgang til manualer, skræddersyet support og meget mere. Og så er det hurtigt og nemt.
Miniturbobørsten er ideel til fjernelse af dyrehår fra møbelpolstring, sæder og tæpper. Den er kompakt, kraftfuld og effektiv takket være den roterende og motoriserede børste. Kompatibel med SpeedPro (Aqua) og 5000 Series (Aqua).
Kontakt Philips
Vi sidder klar til at hjælpe dig