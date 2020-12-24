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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Mini-turbobørste
Miniturbobørsten er ideel til fjernelse af dyrehår fra møbelpolstring, sæder og tæpper. Den er kompakt, kraftfuld og effektiv takket være den roterende og motoriserede børste. Kompatibel med SpeedPro (Aqua) og 5000 Series (Aqua).
FC6724/01R1
FC6726/01R1
FC6729/01R1
FC6722/01R1
FC6725/01R1
FC6727/01R1
FC6721/01R1
FC6722/01
FC6723/01
FC6723/01R1
1 stk. mini-turbobørste
Mini-turbobørsten er velegnet til af fjerne dyrehår fra møbelpolstring, sæder og tæpper. Den er kompakt, kraftfuld og effektiv takket være den roterende og motoriserede børste.
5.0
ud af 5
1
Anmeldelse
100%
anbefaler dette produkt
VanDuivenbode
24/12/2020
Nederland
Bekræftet køber
Prima Product voor de snoerloze steelstofzuiger
Voor het gebruik als een kruimeldief(je) is dit een slimme oplossing en zeker niet te duur voor zo'n product
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for FC8079/01 Accessoire voor steelstofzuigers
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for FC8079/01 Accessoire voor steelstofzuigers