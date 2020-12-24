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  • Standard Product Photo Philips Rechargeable Stick Accessory FC8079/01
  • Standard Product Photo Philips Rechargeable Stick Accessory FC8079/01

Tilbehør til ledningsfri støvsugerMini turbobørste

FC8079/01

5

| (1) Anmeldelse | 100% anbefaler dette produkt

Mini-turbobørste

Miniturbobørsten er ideel til fjernelse af dyrehår fra møbelpolstring, sæder og tæpper. Den er kompakt, kraftfuld og effektiv takket være den roterende og motoriserede børste. Kompatibel med SpeedPro (Aqua) og 5000 Series (Aqua).

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SpeedPro
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FC6724/01R1

SpeedPro

SpeedPro
Ledningsfri, håndstøvsuger med skaft

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SpeedPro Aqua

SpeedPro Aqua
Ledningsfri, håndstøvsuger med skaft

FC6729/01R1

SpeedPro

SpeedPro
Ledningsfri, håndstøvsuger med skaft

FC6722/01R1

SpeedPro

SpeedPro
Ledningsfri, håndstøvsuger med skaft

FC6725/01R1

SpeedPro

SpeedPro
Ledningsfri, håndstøvsuger med skaft

FC6727/01R1

SpeedPro

SpeedPro
Ledningsfri, håndstøvsuger med skaft

FC6721/01R1

SpeedPro

SpeedPro
Ledningsfri, håndstøvsuger med skaft

FC6722/01

SpeedPro

SpeedPro
Ledningsfri, håndstøvsuger med skaft

FC6723/01

SpeedPro

SpeedPro
Ledningsfri, håndstøvsuger med skaft

FC6723/01R1

Rengør bløde overflader hurtigt

Mini-turbobørste

  • 1 stk. mini-turbobørste

Rengør bløde overflader hurtigt med motoriseret og roterende børste

Rengør bløde overflader hurtigt med motoriseret og roterende børste

Mini-turbobørsten er velegnet til af fjerne dyrehår fra møbelpolstring, sæder og tæpper. Den er kompakt, kraftfuld og effektiv takket være den roterende og motoriserede børste.

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Anmeldelser

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5.0

ud af 5

1

Anmeldelse

100%

anbefaler dette produkt

4
3
2
1

24/12/2020

Nederland

Nederland

Bekræftet køber

Prima Product voor de snoerloze steelstofzuiger

Voor het gebruik als een kruimeldief(je) is dit een slimme oplossing en zeker niet te duur voor zo'n product

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for FC8079/01 Accessoire voor steelstofzuigers

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for FC8079/01 Accessoire voor steelstofzuigers

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