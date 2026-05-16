ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

Tilbehør til ledningsfri støvsuger Bilrengøringssæt

Support

Tilbehør til ledningsfri støvsugerBilrengøringssæt

FC8093/01

Tilbehør til ledningsfri støvsuger Bilrengøringssæt

Gå til butik

Log på, eller opret en konto

Registrer dit produkt

Du får øjeblikkelig adgang til manualer, skræddersyet support og meget mere. Og så er det hurtigt og nemt.

Registrer nu

Manualer og dokumentation

Komplet tilbehørssæt med forlængerslange, blød børste og langt sprækkemundstykke, der hjælper dig med at rengøre bilen. Kompatibelt med SpeedPro (Aqua), SpeedPro Max (Aqua), 5000 Series (Aqua), 7000 Series og 8000 Series (Aqua) samt AquaTrio Cordless 9000 Series

  • PDF fil
  • 16 May 2026

Kontakt Philips

Vi sidder klar til at hjælpe dig