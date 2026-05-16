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Tilbehør til ledningsfri støvsuger Bilrengøringssæt
Support
FC8093/01
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Komplet tilbehørssæt med forlængerslange, blød børste og langt sprækkemundstykke, der hjælper dig med at rengøre bilen. Kompatibelt med SpeedPro (Aqua), SpeedPro Max (Aqua), 5000 Series (Aqua), 7000 Series og 8000 Series (Aqua) samt AquaTrio Cordless 9000 Series
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