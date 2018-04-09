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  • Standard Product Photo Philips EasyClean Bagless vacuum cleaner FC8724/01
  • Alternative Product Photograph Philips EasyClean Bagless vacuum cleaner FC8724/01
  • Front-top-left product photograph Philips EasyClean Bagless vacuum cleaner FC8724/01
  • Standard Product Photo Philips EasyClean Bagless vacuum cleaner FC8724/01
  • Alternative Product Photograph Philips EasyClean Bagless vacuum cleaner FC8724/01
  • Front-top-left product photograph Philips EasyClean Bagless vacuum cleaner FC8724/01

Udgået

EasyCleanPoseløs støvsuger

FC8724/01

4.3

| (11) Anmeldelser | 80% anbefaler dette produkt

Gør rent uden besvær

EasyClean er designet til alle, der vil have grundig rengøring med minimal anstrengelse.

Se alle fordele

Pose er ikke nødvendig

Gør rent uden besvær

  • 1800 W

1800 W motor, der genererer maks. 300 W sugestyrke

1800 W motor, der genererer maks. 300 W sugestyrke

Philips-støvsuger med 1800 W motor, der genererer maks. 300 W sugestyrke og sikrer et perfekt rengøringsresultat.

Super Clean Air HEPA 12-filter med 99,5 % filtrering

Super Clean Air HEPA 12-filter med 99,5 % filtrering

Dette Super Clean Air HEPA 12-filter fanger mindst 99,5 % af alt skadeligt mikroskopisk utøj, som forårsager luftvejsallergi.

Støvbeholderen er nem at tage af og tømme

Støvbeholderen er nem at tage af og tømme

Den poseløse støvsuger har en gennemsigtig støvbeholder, så du kan se det støv, der suges op fra gulvet, og som gør det nemt at finde ting, der suges op ved et uheld.

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Dele og tilbehør

Anmeldelser

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4.3

ud af 5

11

Anmeldelser

80%

anbefaler dette produkt

2

09/04/2018

België

België

Bekræftet køber

Gewoon geweldig !

Nou, veel hoef ik er niet over te vertellen , hij is stil en doet geweldig zijn werk !

Denne anmeldelse blev foretaget for Performer Expert FC8724/09 Stofzuiger met zak

Denne anmeldelse blev foretaget for Performer Expert FC8724/09 Stofzuiger met zak

20/11/2016

Nederland

Nederland

Fijn en licht

Een fijne lichte en wendbare stofzuiger. Goede zuigkracht, komt goed in de hoeken. Lekker lang snoer. Kortom super

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Performer Expert FC8724/09 Stofzuiger met zak

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Performer Expert FC8724/09 Stofzuiger met zak

07/05/2016

België

België

Bekræftet køber

Prima produkt.

Ik ben steeds tevreden geweest ivm de Philips producten niettegenstaande ze niet altijd als de beste worden omschreven.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Performer Expert FC8724/09 Stofzuiger met zak

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Performer Expert FC8724/09 Stofzuiger met zak

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