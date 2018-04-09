Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
Gør rent uden besvær
EasyClean er designet til alle, der vil have grundig rengøring med minimal anstrengelse.
1800 W
Philips-støvsuger med 1800 W motor, der genererer maks. 300 W sugestyrke og sikrer et perfekt rengøringsresultat.
Dette Super Clean Air HEPA 12-filter fanger mindst 99,5 % af alt skadeligt mikroskopisk utøj, som forårsager luftvejsallergi.
Den poseløse støvsuger har en gennemsigtig støvbeholder, så du kan se det støv, der suges op fra gulvet, og som gør det nemt at finde ting, der suges op ved et uheld.
4.3
ud af 5
11
Anmeldelser
80%
anbefaler dette produkt
Ennio
09/04/2018
België
Bekræftet køber
Gewoon geweldig !
Nou, veel hoef ik er niet over te vertellen , hij is stil en doet geweldig zijn werk !
Denne anmeldelse blev foretaget for Performer Expert FC8724/09 Stofzuiger met zak
Denne anmeldelse blev foretaget for Performer Expert FC8724/09 Stofzuiger met zak
Iemav
20/11/2016
Nederland
Fijn en licht
Een fijne lichte en wendbare stofzuiger. Goede zuigkracht, komt goed in de hoeken. Lekker lang snoer. Kortom super
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Performer Expert FC8724/09 Stofzuiger met zak
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Performer Expert FC8724/09 Stofzuiger met zak
Guidoke170742
07/05/2016
België
Bekræftet køber
Prima produkt.
Ik ben steeds tevreden geweest ivm de Philips producten niettegenstaande ze niet altijd als de beste worden omschreven.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Performer Expert FC8724/09 Stofzuiger met zak
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Performer Expert FC8724/09 Stofzuiger met zak