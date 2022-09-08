Originale s-bag®-støvsugerposer med ultralang brugstid

Kittet indeholder 4 stk. s-bag®-støvsugerposer med ultralang brugstid. Denne støvsugerpose har en kapacitet på 5 liter (XXL) og bevarer derfor rengøringsydelsen i længere tid. s-bag-støvsugerposerne med ultralang brugstid er fremstillet af førsteklasses, flerlags, ikke-tilstoppende materiale og garanterer fremragende sugeeffekt og filtrering i op til 80 % længere tid end en standardstøvsugerpose.