ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • Udskiftningskit til Performer Pro/Expert/Ultimate
  • Udskiftningskit til Performer Pro/Expert/Ultimate
  • Udskiftningskit til Performer Pro/Expert/Ultimate
  • Udskiftningskit til Performer Pro/Expert/Ultimate

PerformerUdskiftningskit

FC8060/01

Udskiftningskit til Performer Pro/Expert/Ultimate
Original startkit til Philips-støvsugerne. Kittet indeholder 4 støvsugerposer samt motor- og støvfiltre, der skal udskiftes én gang om året.
Se alle fordele
Kompatible produkter
Performer Silent

Performer Silent
Støvsuger med pose

FC8780/19R1

Performer Silent

Performer Silent
Støvsuger med pose

FC8786/09R1

9000 Series

9000 Series
Poseløs støvsuger

XB9154/09R1

Performer Silent

Performer Silent
Støvsuger med pose

FC8785/09R0

Performer Silent

Performer Silent
Støvsuger med pose

FC8781/09R1

Performer Ultimate

Performer Ultimate
Støvsuger med pose

FC8955/09R1

9000 Series

9000 Series
Støvsuger uden pose

XB9185/09R1

Performer Silent

Performer Silent
Støvsuger med pose

FC8781/19R1

Performer Silent

Performer Silent
Støvsuger med pose

FC8782/09R1

9000 Series

9000 Series
Støvsuger uden pose

XB9154/09

Originale støvsugerposer og filtererstatninger

Udskiftningskit til Performer Pro/Expert/Ultimate

  • 4 x støvsugerposer (s-bag® ULP)

  • 1 x Allergy H13-udsugningsfilter

  • 1 x trelags motorfilter

Originale s-bag®-støvsugerposer med ultralang brugstid

Originale s-bag®-støvsugerposer med ultralang brugstid

Kittet indeholder 4 stk. s-bag®-støvsugerposer med ultralang brugstid. Denne støvsugerpose har en kapacitet på 5 liter (XXL) og bevarer derfor rengøringsydelsen i længere tid. s-bag-støvsugerposerne med ultralang brugstid er fremstillet af førsteklasses, flerlags, ikke-tilstoppende materiale og garanterer fremragende sugeeffekt og filtrering i op til 80 % længere tid end en standardstøvsugerpose.

Allergy H13-udsugningsfilter med effektiv filtrering

Allergy H13-udsugningsfilter med effektiv filtrering

Kittet indeholder 1 x Allergy H13-støvfilter. Allergy H13-filteret opfanger mere end 99,95 % af det fine støv, som andre filtre blot sender tilbage i luften i dit hjem. Det fanger de fine partikler som f.eks. pollen og støvmider, der udløser allergi- og astmasymptomer. Filteret skal udskiftes en gang om året.

Trelags motorfilter

Trelags motorfilter

Kittet indeholder 1 stk. trelags motorfilter. Dette filter forhindrer fint støv fra at trænge ind i motoren og beskadige den. Filteret skal udskiftes en gang om året.

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Anmeldelser

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg vil gerne modtage markedsføringskommunikation – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips produkter, tjenester, events og kampagner. Jeg kan nemt afmelde mig når som helst!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.