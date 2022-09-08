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FC8060/01
FC8780/19R1
FC8786/09R1
XB9154/09R1
FC8785/09R0
FC8781/09R1
FC8955/09R1
XB9185/09R1
FC8781/19R1
FC8782/09R1
XB9154/09
4 x støvsugerposer (s-bag® ULP)
1 x Allergy H13-udsugningsfilter
1 x trelags motorfilter
Kittet indeholder 4 stk. s-bag®-støvsugerposer med ultralang brugstid. Denne støvsugerpose har en kapacitet på 5 liter (XXL) og bevarer derfor rengøringsydelsen i længere tid. s-bag-støvsugerposerne med ultralang brugstid er fremstillet af førsteklasses, flerlags, ikke-tilstoppende materiale og garanterer fremragende sugeeffekt og filtrering i op til 80 % længere tid end en standardstøvsugerpose.
Kittet indeholder 1 x Allergy H13-støvfilter. Allergy H13-filteret opfanger mere end 99,95 % af det fine støv, som andre filtre blot sender tilbage i luften i dit hjem. Det fanger de fine partikler som f.eks. pollen og støvmider, der udløser allergi- og astmasymptomer. Filteret skal udskiftes en gang om året.
Kittet indeholder 1 stk. trelags motorfilter. Dette filter forhindrer fint støv fra at trænge ind i motoren og beskadige den. Filteret skal udskiftes en gang om året.
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