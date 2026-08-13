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Udgået
FC9162
ParquetCare
Yderst effektiv 2200 W motor genererer maks. 500 W sugestyrke for perfekte rengøringsresultater.
Denne Philips-støvsuger er designet, så al luft, der suges ind, passerer det vaskbare HEPA 13-filter (99,95 % filtrering), før den blæses ud igen. Intet slipper udenom.
Den store støvposekapacitet giver dig mulighed for at ydnytte støvposen optimalt, hvilket betyder, at du ikke behøver at skifte støvposen så ofte.
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