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SilentStar Støvsuger med pose

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SilentStarStøvsuger med pose

FC9304/01

SilentStar Støvsuger med pose

Udgået

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Manualer og dokumentation

User Manual Philips SilentStar Vacuum cleaner with bag

  • PDF fil, 21.4 MB
  • 13 March 2024

Nyd et afslappende, uforstyrret liv med Philips SilentStar støvsuger. Med det unikke SilentSeal-mundstykke leverer denne støvsuger kraftfuld rengøring med minimal støj.

  • PDF fil
  • 15 August 2024

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