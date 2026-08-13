Optimal ydelse og lave støjniveauer takket være SilentSeal-mundstykket

SilentSeal-mundstykket bidrager til optimal ydelse, både når det drejer sig om lav støj og opsamling af støv og fnug. Den er optimalt forseglet for at sikre effektiv luftstrøm, hvilket giver den bedste rengøring – fremstillet af WesselWerk.