To praktiske bærehåndtag, der gør det nemt at bære støvsugeren

Denne støvsuger har ikke bare ét, men to bærehåndtag. Når den kører på hjulene, er der et håndtag foroven, der gør det nemt at flytte støvsugeren uden at bøje sig for meget. Det andet håndtag på forsiden af apparatet gør dig i stand til at løfte det på en behagelig måde i opretstående position.