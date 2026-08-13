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Udgået
FC9304/01
Eco
SilentSeal-mundstykke
Vaskbart HEPA 13-filter
Parquet
SilentSeal-mundstykket bidrager til optimal ydelse, både når det drejer sig om lav støj og opsamling af støv og fnug. Den er optimalt forseglet for at sikre effektiv luftstrøm, hvilket giver den bedste rengøring – fremstillet af WesselWerk.
Luftkanalen er blevet finjusteret for at sikre, at luften glider ubesværet ud, så støjen minimeres. Samtidig reducerer en særlig motoraffjedring vibrationer.
Den meget effektive 1250 W HD-motor (High Density) genererer en sugestyrke på maks. 400 W, hvilket betyder, at du bruger 30 % mindre energi med det samme rengøringsresultat som en 2000 W-enhed.
Anmeldelser
Philips' interne målinger; 2010.