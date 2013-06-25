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Udgået
FC9310/02
Strøm
Den effektive 2000 W motor genererer maks. 450 W sugestyrke for perfekte rengøringsresultater.
SilentSeal-mundstykket bidrager til optimal ydelse, både når det drejer sig om lav støj og opsamling af støv og fnug. Den er optimalt forseglet for at sikre effektiv luftstrøm, hvilket giver den bedste rengøring – fremstillet af WesselWerk.
Luftkanalen er blevet finjusteret for at sikre, at luften glider ubesværet ud, så støjen minimeres. Samtidig reducerer en særlig motoraffjedring vibrationer.
3.5
ud af 5
30
Anmeldelser
trompet
25/06/2013
Nederland
Uitstekende stofzuiger.Eindelijk een met laag geluidsniveau.
Prachtige uitvoering. Uitstekende zuigkracht. Zeer wendbaar. super lang snoer.De stang is gemakkelijk te monteren.Klikt mooi in de vergrendeling. Het hulpstukje met borstel is minder gemakkelijk er op te zetten en er af te halen.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SilentStar FC9310/02 Stofzuiger met zak
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SilentStar FC9310/02 Stofzuiger met zak
trompet
25/06/2013
Nederland
strijkt super gemakkelijk maar moet steeds opletten of de temperatuur schijf nog op de gewenste stand staat.
Tijdens het strijken(bij het neerzetten en opnieuw gebruik) gaat de keuze schijf te gemakkelijk naar een andere temperatuur- instelling. Als de keuzeschijf instelling meer weerstand zou hebben is het probleem al opgelost.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SilentStar FC9310/02 Stofzuiger met zak
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SilentStar FC9310/02 Stofzuiger met zak
Dido
23/06/2013
Nederland
Goede stofstuiger doet zijn werk perfect
Goede stofstuiger doet zijn werk perfect Zuigkracht is 2000 W GOED.Het stofzuigen is niet zwaar wat bij andere stofzuigers wel is.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SilentStar FC9310/02 Stofzuiger met zak
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SilentStar FC9310/02 Stofzuiger met zak