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  • Ekstremt kraftfuld, overraskende stille
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  • Ekstremt kraftfuld, overraskende stille
  • Ekstremt kraftfuld, overraskende stille
  • Ekstremt kraftfuld, overraskende stille
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  • Ekstremt kraftfuld, overraskende stille
  • Ekstremt kraftfuld, overraskende stille

Udgået

SilentStarStøvsuger med pose

FC9310/02

3.5
| (30) Anmeldelser
Ekstremt kraftfuld, overraskende stille
Nyd et afslappende og uforstyrret liv i hjemmet med Philips SilentStar. Med det unikke SilentSeal-mundstykke leverer denne støvsuger effektiv rengøring med lav støj.
Se alle fordele

Hård mod støv, blid mod dine ører

Ekstremt kraftfuld, overraskende stille

  • Strøm

2000 W motor, der genererer maks. 450 W sugestyrke

2000 W motor, der genererer maks. 450 W sugestyrke

Den effektive 2000 W motor genererer maks. 450 W sugestyrke for perfekte rengøringsresultater.

Optimal ydelse og lave støjniveauer takket være SilentSeal-mundstykket

Optimal ydelse og lave støjniveauer takket være SilentSeal-mundstykket

SilentSeal-mundstykket bidrager til optimal ydelse, både når det drejer sig om lav støj og opsamling af støv og fnug. Den er optimalt forseglet for at sikre effektiv luftstrøm, hvilket giver den bedste rengøring – fremstillet af WesselWerk.

Støjreduktion ned til støjsvage 73 dB takket være den aerodynamiske luftkanal

Støjreduktion ned til støjsvage 73 dB takket være den aerodynamiske luftkanal

Luftkanalen er blevet finjusteret for at sikre, at luften glider ubesværet ud, så støjen minimeres. Samtidig reducerer en særlig motoraffjedring vibrationer.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.5

ud af 5

30

Anmeldelser

25/06/2013

Nederland

Nederland

Uitstekende stofzuiger.Eindelijk een met laag geluidsniveau.

Prachtige uitvoering. Uitstekende zuigkracht. Zeer wendbaar. super lang snoer.De stang is gemakkelijk te monteren.Klikt mooi in de vergrendeling. Het hulpstukje met borstel is minder gemakkelijk er op te zetten en er af te halen.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SilentStar FC9310/02 Stofzuiger met zak

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SilentStar FC9310/02 Stofzuiger met zak

25/06/2013

Nederland

Nederland

strijkt super gemakkelijk maar moet steeds opletten of de temperatuur schijf nog op de gewenste stand staat.

Tijdens het strijken(bij het neerzetten en opnieuw gebruik) gaat de keuze schijf te gemakkelijk naar een andere temperatuur- instelling. Als de keuzeschijf instelling meer weerstand zou hebben is het probleem al opgelost.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SilentStar FC9310/02 Stofzuiger met zak

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SilentStar FC9310/02 Stofzuiger met zak

23/06/2013

Nederland

Nederland

Goede stofstuiger doet zijn werk perfect

Goede stofstuiger doet zijn werk perfect Zuigkracht is 2000 W GOED.Het stofzuigen is niet zwaar wat bij andere stofzuigers wel is.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SilentStar FC9310/02 Stofzuiger met zak

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SilentStar FC9310/02 Stofzuiger met zak

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  • Tidlig adgang til udsalg.
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