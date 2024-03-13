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SilentStar Støvsuger med pose
Udgået
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FC9310/02
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User Manual Philips SilentStar Vacuum cleaner with bag
Nyd et afslappende og uforstyrret liv i hjemmet med Philips SilentStar. Med det unikke SilentSeal-mundstykke leverer denne støvsuger effektiv rengøring med lav støj.
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Passer tilbehør til min Philips-støvsuger til andre modeller?
Hvordan ved jeg, om støvposen i min Philips-støvsuger er fuld?
Hvor findes produkt- og serienummeret på Philips-støvsugeren?
Hvordan rengør jeg filtrene på min Philips-støvsuger?
s-bagClassic Long Performance - Værdipakning
s-bagStøvsugerposer
Tilbehørsbro
Luftindtagsgitter
Min Philips-støvsuger tænder ikke
Min Philips-støvsuger overophedes
Min Philips-støvsuger viser, at støvposen er fuld, når den ikke er det
Min Philips-støvsuger har lav sugeeffekt
Jeg får elektrisk stød, når jeg bruger min Philips-støvsuger