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SilentStar Støvsuger med pose

Udgået

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SilentStarStøvsuger med pose

FC9310/02

SilentStar Støvsuger med pose

Udgået

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Manualer og dokumentation

User Manual Philips SilentStar Vacuum cleaner with bag

  • PDF fil, 22.9 MB
  • 13 March 2024

Nyd et afslappende og uforstyrret liv i hjemmet med Philips SilentStar. Med det unikke SilentSeal-mundstykke leverer denne støvsuger effektiv rengøring med lav støj.

  • PDF fil
  • 22 August 2024

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