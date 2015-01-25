Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
Mix som en DJ
30-pols dockingstation til iPod/iPhone
Direkte USB
300 W, kan udvides med FWP1000
Bevæg dig i takt til musikkens fortryllende rytme. Flot lys blinker i takt med sangene, hvilket gør musikken endnu mere sjov og spændende. Når du ikke vil have lyseffekten på, kan du bare slukke for funktionen. Gør dine fester med dans og andre festlige sammenkomster ekstra glamourøse med disse sensationelle dynamiske lamper.
MAX Sound-teknologi frembringer en øjeblikkelig basforstærkning, maksimerer lydstyrken og skaber straks den mest imponerende lytteoplevelse med blot et tryk på en knap. Det elektroniske kredsløb kalibrerer den eksisterende lyd og styrkeindstilling og øger straks bassen og lydstyrken til et maksimalt niveau uden forvrængning. Både lydspektret og lydstyrken forstærkes betragteligt på en måde, der gavner alle former for musik.
4.4
ud af 5
27
Anmeldelser
92%
anbefaler dette produkt
Cbmc
25/01/2015
United Kingdom
Every product on this is just amazing
This product is brilliant if I put the volume on 21 percent the neighbours bang on the wall
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for FWP3200D Mini Hi-Fi System
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for FWP3200D Mini Hi-Fi System
MaccaAM
25/09/2014
United Kingdom
Omg it's Brilliant & Mint
Love the Philips machine it's Amazing I love it got it at a barging price worth the money now i want to add on an extra part to it to make it Louder and cooler for the Party's you want at Christmas i would highly Recommend if you like having having party's having mates round or just being your own dj my kids thinks its wicked :D SO THUMBS UP
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for FWP3200D Mini Hi-Fi System
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for FWP3200D Mini Hi-Fi System
bones1980
25/09/2014
United Kingdom
Omg it's Brilliant & Mint
Love the Philips machine it's Amazing I love it got it at a barging price worth the money now i want to add on an extra part to it to make it Louder and cooler for the Party's you want at Christmas i would highly Recommend if you like having having party's having mates round or just being your own dj my kids thinks its wicked :D SO THUMBS UP
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for FWP3200D Mini Hi-Fi System
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for FWP3200D Mini Hi-Fi System
Undgå længerevarende brug af anlægget ved en lydstyrke over 85 decibel, da det kan beskadige hørelsen.