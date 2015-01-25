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  • Den perfekte festmaskine
  • Den perfekte festmaskine
  • Den perfekte festmaskine
  • Den perfekte festmaskine
  • Den perfekte festmaskine
  • Den perfekte festmaskine
  • Den perfekte festmaskine
  • Den perfekte festmaskine
  • Den perfekte festmaskine
  • Den perfekte festmaskine
  • Den perfekte festmaskine
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Udgået

Mini Hi-Fi System

FWP3200D/05

4.4
| (27) Anmeldelser | 92% anbefaler dette produkt
Den perfekte festmaskine
Start den ultimative fest. Med Philips hi-fi-mikrosystemets dobbelte, drejelige dock kan du afspille og oplade dine iPhones/iPods, samt mixe og scratche musik fra enhedernes biblioteker. Avancerede DJ-funktioner kan også anvendes med den ekstra djay-app
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Besat af lyd

Den perfekte festmaskine

  • Mix som en DJ

  • 30-pols dockingstation til iPod/iPhone

  • Direkte USB

  • 300 W, kan udvides med FWP1000

Dobbelt drejelig dock til afspilning og opladning af din iPod/iPhone

Dobbelt drejelig dock til afspilning og opladning af din iPod/iPhone

Dynamisk belysning øger danseglæden

Dynamisk belysning øger danseglæden

Bevæg dig i takt til musikkens fortryllende rytme. Flot lys blinker i takt med sangene, hvilket gør musikken endnu mere sjov og spændende. Når du ikke vil have lyseffekten på, kan du bare slukke for funktionen. Gør dine fester med dans og andre festlige sammenkomster ekstra glamourøse med disse sensationelle dynamiske lamper.

MAX Sound giver øjeblikkelig basforstærkning

MAX Sound giver øjeblikkelig basforstærkning

MAX Sound-teknologi frembringer en øjeblikkelig basforstærkning, maksimerer lydstyrken og skaber straks den mest imponerende lytteoplevelse med blot et tryk på en knap. Det elektroniske kredsløb kalibrerer den eksisterende lyd og styrkeindstilling og øger straks bassen og lydstyrken til et maksimalt niveau uden forvrængning. Både lydspektret og lydstyrken forstærkes betragteligt på en måde, der gavner alle former for musik.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
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4.4

ud af 5

27

Anmeldelser

92%

anbefaler dette produkt

2

25/01/2015

United Kingdom

United Kingdom

Every product on this is just amazing

This product is brilliant if I put the volume on 21 percent the neighbours bang on the wall

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for FWP3200D Mini Hi-Fi System

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for FWP3200D Mini Hi-Fi System

25/09/2014

United Kingdom

United Kingdom

Omg it's Brilliant & Mint

Love the Philips machine it's Amazing I love it got it at a barging price worth the money now i want to add on an extra part to it to make it Louder and cooler for the Party's you want at Christmas i would highly Recommend if you like having having party's having mates round or just being your own dj my kids thinks its wicked :D SO THUMBS UP

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for FWP3200D Mini Hi-Fi System

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for FWP3200D Mini Hi-Fi System

25/09/2014

United Kingdom

United Kingdom

Omg it's Brilliant & Mint

Love the Philips machine it's Amazing I love it got it at a barging price worth the money now i want to add on an extra part to it to make it Louder and cooler for the Party's you want at Christmas i would highly Recommend if you like having having party's having mates round or just being your own dj my kids thinks its wicked :D SO THUMBS UP

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for FWP3200D Mini Hi-Fi System

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for FWP3200D Mini Hi-Fi System

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  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Undgå længerevarende brug af anlægget ved en lydstyrke over 85 decibel, da det kan beskadige hørelsen.