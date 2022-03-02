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  • Humidifier, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2402
  • Humidifier, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2402
  • Humidifier, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2402
  • Humidifier, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2402
  • Humidifier, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2402
  • Humidifier, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2402
  • Humidifier, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2402
  • Humidifier, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2402

Luftfugter 2000 SeriesFugtfilter

FY2402/30

4

| (1) Anmeldelse | 100% anbefaler dette produkt

Originalt fugtfilter til 2000 Series

Det originale Philips-befugtningsfilter passer perfekt til dit apparat og sikrer konsekvent høj ydeevne. Den bruger NanoCloud-teknologi til at frigive usynlig tåge og befugte luften med op til 99 % mindre spredning af bakterier (1)

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Kompatible produkter

Series 2000

Series 2000
Luftfugter

HU4816/10R1

NanoCloud-teknologi med hygiejnisk befugtning

Originalt fugtfilter til 2000 Series

  • Kan bruges sammen med 2000 Series

  • I æsken: 1 filter

  • Levetid på 6 måneder

  • Originalt Philips-filter

Kan bruges sammen med Philips-luftfugtere 2000 Series

Kan bruges sammen med Philips-luftfugtere 2000 Series

Ekstra filtre til Philips 2000 Series Luftfugter: HU4816. Du kan se, hvilken luftrensermodel du har, i bunden af enheden.

Filtre med lang levetid i op til 6 måneder

Filtre med lang levetid i op til 6 måneder

Filtrene giver optimal filterydelse i op til 6 måneder (1), hvilket reducerer besvær og omkostninger.

Originalt Philips-filter giver den bedste ydeevne

Originalt Philips-filter giver den bedste ydeevne

Det originale Philips-filter er designet, så det passer perfekt til dit apparat. Brug altid Philips-filteret for at opnå optimal ydeevne.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.0

ud af 5

1

Anmeldelse

100%

anbefaler dette produkt

5
3
2
1

02/03/2022

Suomi

Suomi

Toimii hyvin

asun sähkölämmitteisessä talossa ja lisäksi ilmalämpöpumppu ja koneellinen ilmanvaihto,joten sisäilma on kuivaa.Olen kokeillut useampia laitteita,mutta tämä tuntuu hyvältä,tosin tuli ehkä ostettua liian pieni tehoinen,mut pärjää makkarissa hyvin.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Genuine replacement filter FY2402/00 Kostutuslevy

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Genuine replacement filter FY2402/00 Kostutuslevy

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  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. (1) Beregnet gennemsnit. Filterets levetid afhænger af luftkvaliteten og anvendelse.

  2. (2) Sammenlignet med ultrasoniske standardbefugtningsmoduler, der ikke indeholder yderligere teknologi til at reducere spredning af bakterier, testet af et uafhængigt laboratorium