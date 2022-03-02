Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Originalt fugtfilter til 2000 Series
Det originale Philips-befugtningsfilter passer perfekt til dit apparat og sikrer konsekvent høj ydeevne. Den bruger NanoCloud-teknologi til at frigive usynlig tåge og befugte luften med op til 99 % mindre spredning af bakterier (1)
Kan bruges sammen med 2000 Series
I æsken: 1 filter
Levetid på 6 måneder
Originalt Philips-filter
Ekstra filtre til Philips 2000 Series Luftfugter: HU4816. Du kan se, hvilken luftrensermodel du har, i bunden af enheden.
Filtrene giver optimal filterydelse i op til 6 måneder (1), hvilket reducerer besvær og omkostninger.
Det originale Philips-filter er designet, så det passer perfekt til dit apparat. Brug altid Philips-filteret for at opnå optimal ydeevne.
Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip
4.0
ud af 5
1
Anmeldelse
100%
anbefaler dette produkt
PaleH
02/03/2022
Suomi
Toimii hyvin
asun sähkölämmitteisessä talossa ja lisäksi ilmalämpöpumppu ja koneellinen ilmanvaihto,joten sisäilma on kuivaa.Olen kokeillut useampia laitteita,mutta tämä tuntuu hyvältä,tosin tuli ehkä ostettua liian pieni tehoinen,mut pärjää makkarissa hyvin.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Genuine replacement filter FY2402/00 Kostutuslevy
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Genuine replacement filter FY2402/00 Kostutuslevy
(1) Beregnet gennemsnit. Filterets levetid afhænger af luftkvaliteten og anvendelse.
(2) Sammenlignet med ultrasoniske standardbefugtningsmoduler, der ikke indeholder yderligere teknologi til at reducere spredning af bakterier, testet af et uafhængigt laboratorium