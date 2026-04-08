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PerfectCare Pure Anti-kalkpatron

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PerfectCare PureAnti-kalkpatron

GC002/00

PerfectCare Pure Anti-kalkpatron

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Manualer og dokumentation

Anti-kalkpatronen til ren damp passer til PerfectCare Pure-dampgeneratorer, der er forsynet med Pure Steam-teknologi. Den fjerner 99 % af kalken og øger levetiden op til 5 gange

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  • 8 April 2026

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