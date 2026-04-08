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PerfectCare Pure Anti-kalkpatron
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GC002/00
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Anti-kalkpatronen til ren damp passer til PerfectCare Pure-dampgeneratorer, der er forsynet med Pure Steam-teknologi. Den fjerner 99 % af kalken og øger levetiden op til 5 gange
Fnugfjerner
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