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  • Anti-kalkpatron til ren damp*
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  • Anti-kalkpatron til ren damp*
  • Anti-kalkpatron til ren damp*
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  • Anti-kalkpatron til ren damp*

PerfectCare PureAnti-kalkpatron

GC002/00

2.7
| (18) Anmeldelser

1 pris

Anti-kalkpatron til ren damp*
Anti-kalkpatronen til ren damp passer til PerfectCare Pure-dampgeneratorer, der er forsynet med Pure Steam-teknologi. Den fjerner 99 % af kalken og øger levetiden op til 5 gange
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99 % kalkfri, øg levetiden op til 5 gange

Anti-kalkpatron til ren damp*

  • Fjerner 99 % af kalken

  • Velegnet til PerfectCare Pure

3 måneders strygning

3 måneders strygning

Patronens levetid afhænger af vandets hårdhedsgrad, hvor du bor og det antal timer, du bruger på at stryge om ugen. I gennemsnit giver 1 patron 3 måneders strygning.

5 års garanti mod kalk

5 års garanti mod kalk

Pure Steam-anti-kalkpatronen beskytter effektivt PerfectCare Pure mod kalkskader. Dit apparat er dækket af 5 års garanti mod kalk.

99 % kalkfri med PureSteam-anti-kalkpatron

99 % kalkfri med PureSteam-anti-kalkpatron

PureSteam-anti-kalkpatronen bortfiltrerer 99 % af kalken fra postevand. Det sikrer en ensartet dampstrøm og forhindrer kalkaflejringer på tøjet.

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Priser

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Anmeldelser

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2.7

ud af 5

18

Anmeldelser

3
2

14/01/2024

France

France

Cartouches anti calcaire

J ai une centrale vapeur qui fonctionne toujours très bien mais il faut y mettre des cartouches anti calcaire et, Philips arrête ce produit, alors comment fait on pour utiliser la centrale vapeur, on rachète une autre centrale alors qu à ce jour on parle dl’écologie et de recyclage

Denne anmeldelse blev foretaget for Cartouche anticalcaire PerfectCare Pure GC002/00

Denne anmeldelse blev foretaget for Cartouche anticalcaire PerfectCare Pure GC002/00

27/07/2021

Nederland

Nederland

Bekræftet køber

heel blij

we zijn heel blij dat we deze cartridges nog hebben kunnen krijgen, en ons strijkijzer nog kunnen gebruiken en geen nieuwe hoeven te kopen, het zijn de originele dus goed gebruik en ze gaan ook langer mee

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare Pure GC002/00 Antikalkcartridge

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare Pure GC002/00 Antikalkcartridge

03/05/2021

Suisse

Suisse

Hält was es verspricht

Habe mit 2 Kartuschen 5,5 Jahre lang gebügelt. Habe aber immer nur entkaltes Wasser (aus dem Brittafilter) reingemacht, da wir sehr kalkhaltiges Wasser haben. Nun nach diesen 5,5 Jahren müsste ich neue Kartuschen haben. Aber leider sind sie momentan nicht verfügbar. Hoffe sehr, dass sie noch produziert werden und wieder geliefert werden. Denn das Bügeleisen dazu funktioniert noch so einwandfrei wie am ersten Tag.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare Pure GC002/00 Anti-Kalk-Kartusche

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare Pure GC002/00 Anti-Kalk-Kartusche

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  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Produktet ser muligvis mørkere og mere vådt ud i forhold til billedet på pakken, da det er forbehandlet med demineraliseret vand for at sikre det bedste resultat.