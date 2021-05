Udskift patronen, når apparatet advarer dig

PerfectCare Pure advarer dig, når Pure Steam-anti-kalkpatronen skal udskiftes. Lysindikatoren for udskiftning af anti-kalk begynder at blinke, apparatet begynder at bippe og stopper derefter for at forhindre dig i at beskadige det og få snavs på dit tøj. Hvis du vil fortsætte med at bruge apparatet under de bedste forhold, kan du enten bruge demineraliseret vand, mens den gamle patron bliver siddende i, eller udskifte den med en ny Pure Steam-anti-kalkpatron.