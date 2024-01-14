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Gratis fragt fra 300 DKK
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GC002/00
Fjerner 99 % af kalken
Velegnet til PerfectCare Pure
Patronens levetid afhænger af vandets hårdhedsgrad, hvor du bor og det antal timer, du bruger på at stryge om ugen. I gennemsnit giver 1 patron 3 måneders strygning.
Pure Steam-anti-kalkpatronen beskytter effektivt PerfectCare Pure mod kalkskader. Dit apparat er dækket af 5 års garanti mod kalk.
PureSteam-anti-kalkpatronen bortfiltrerer 99 % af kalken fra postevand. Det sikrer en ensartet dampstrøm og forhindrer kalkaflejringer på tøjet.
Priser
2.7
ud af 5
18
Anmeldelser
Mamiejojo
14/01/2024
France
Cartouches anti calcaire
J ai une centrale vapeur qui fonctionne toujours très bien mais il faut y mettre des cartouches anti calcaire et, Philips arrête ce produit, alors comment fait on pour utiliser la centrale vapeur, on rachète une autre centrale alors qu à ce jour on parle dl’écologie et de recyclage
Denne anmeldelse blev foretaget for Cartouche anticalcaire PerfectCare Pure GC002/00
Denne anmeldelse blev foretaget for Cartouche anticalcaire PerfectCare Pure GC002/00
Louisiana74
27/07/2021
Nederland
Bekræftet køber
heel blij
we zijn heel blij dat we deze cartridges nog hebben kunnen krijgen, en ons strijkijzer nog kunnen gebruiken en geen nieuwe hoeven te kopen, het zijn de originele dus goed gebruik en ze gaan ook langer mee
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare Pure GC002/00 Antikalkcartridge
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare Pure GC002/00 Antikalkcartridge
Calyppo
03/05/2021
Suisse
Hält was es verspricht
Habe mit 2 Kartuschen 5,5 Jahre lang gebügelt. Habe aber immer nur entkaltes Wasser (aus dem Brittafilter) reingemacht, da wir sehr kalkhaltiges Wasser haben. Nun nach diesen 5,5 Jahren müsste ich neue Kartuschen haben. Aber leider sind sie momentan nicht verfügbar. Hoffe sehr, dass sie noch produziert werden und wieder geliefert werden. Denn das Bügeleisen dazu funktioniert noch so einwandfrei wie am ersten Tag.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare Pure GC002/00 Anti-Kalk-Kartusche
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare Pure GC002/00 Anti-Kalk-Kartusche
Produktet ser muligvis mørkere og mere vådt ud i forhold til billedet på pakken, da det er forbehandlet med demineraliseret vand for at sikre det bedste resultat.