Betal senere med Klarna
Registrer dig og få 75kr. rabat
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Tøjpleje
Alle serier
Fnugfjerner
Support
GC026/30
Gå til butik
Log på, eller opret en konto
Du får øjeblikkelig adgang til manualer, skræddersyet support og meget mere. Og så er det hurtigt og nemt.
EU Declaration of Conformity - English (US)
GC026_[88006]_v7_Fabric Shaver_Important Information
Alle (1)
Hvad er den bedste måde at bruge min Philips Fabric-shaver på?
Hvorfor fjerner min Philips Fabric-shaver ikke fnug effektivt?
Kontakt Philips
Vi sidder klar til at hjælpe dig