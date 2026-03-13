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Fnugfjerner

GC027/00

Fnugfjerner

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Manualer og dokumentation

EU Declaration of conformity Philips Fabric Shaver GC027/00 - English (US)

  • PDF fil, 929.8 kB
  • 13 March 2026

En god fnugfjerner kan redde hele din garderobe. Uanset om det er din kashmir trøje, frakke eller jakke, der er dækket af fnug kan du hurtigt og nemt fjerne dem med Philips fnugfjerner. Når du bruger dit tøj er det uundgåeligt at gnide i stoffet. Det medfører at korte fibre begynder at bevæge sig og danne små kugler på overfladen af stoffet. De roterende knivblade på Philips fnugfjernen fanger effektivt disse fnug fra dit tøj og samler dem i en beholder. Endelig kan du redde dit elskede tøj!

  • PDF fil
  • 5 June 2026

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